Nem lehet jelenségről beszélni (Bevándorlók Háromszéken)

Gheorghe Gabriel Baciu rendőr főbiztos, a megyei bevándorlási hivatal vezetője lapunk megkeresésére írásban tájékoztatott. A rendelkezésünkre bocsátott adatok szerint az elmúlt két évben az Európai Unión vagy az európai gazdasági együttműködési egyezményhez csatlakozott országokon kívülről érkezők számára 122 időszakos vagy végleges tartózkodási engedélyt bocsátottak ki. A szintén a hatóság hatáskörébe tartozó munkavállalási engedélyekből – amelyek hiányában nem lehet alkalmazni az ide érkezőket – 15-öt állítottak ki. Utóbbira az élsportolóknak is szükségük van, ők némileg könnyített eljárás során kapnak lehetőséget, hogy szerződést kössenek valamelyik sportklubbal.

A megyében foglalkoztatott, nem Európából származó külföldieket a megyei munkafelügyelőség is nyilvántartja. Ördög Lajos, a felügyelőség vezetője szerint a bevándorlási hivatal engedélyezési eljárása nyomán veszik nyilvántartásba az Európai Unión kívüli országokból érkező munkavállalókat. Jelenleg hat személyt jegyeznek, négyen Srí Lankáról érkeztek, az RGT nadrággyárai­ban dolgoznak, rajtuk kívül egy kínai oktató, valamint a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapat Egyesült Államokból származó tagja szerepel jegyzékükben. Felve­tésünkre Ördög Lajos hozzátette: a külföldről (EU-n kívülről) érkező sportolók, akik valamely helyi csapatban játszanak, ugyanúgy bekerülnek a nyilvántartásukba, de vélhetőleg a viszonylag hosszú bevándorlási eljárás miatt hozzájuk még nem jutott el minden információ – ez kiemelten igaz például a Sepsi OSK csapatára, amelyben jelentős keretváltozást hajtottak végre a közelmúltban. A csapat egyébként elefántcsontparti, Fülöp-szigeteki és nigériai idegenlégiós focistákat is leszerződtetett.

Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője lapunk érdeklődésére rámutatott: az ő intézményük csak elenyésző részben érintett a Háromszékre érkező nem uniós vagy az európai gazdasági együttműködési egyezményhez csatlakozott országok vagy Svájc állampolgárainak nyilvántartása, foglalkoztatása terén. Ők csak a munkáltató oldalát kezelik, meghirdetve az állásajánlatokat, ahová ezek az emberek is jelentkezhetnek. Az igazgató szerint a bevándorlók viszonylag bonyolult eljárás után vállalhatnak munkát, és tudomása szerint legtöbbször nem is maradnak túl sokáig, kicsinylik a bérezést, vagy nem váltak be. Kelemen Tibor úgy vélte, az idegenekkel kapcsolatos rémhírek egyik oka, hogy mivel sem Kovászna, sem Hargita megye nem feltétlenül tartozik a bevándorlási célpontok közé, gazdaságilag kevésbé vonzóak, az itt élők számára furcsa, ha olyan embereket látnak, akik esetleg migránsoknak tűnnek, miközben csak legális munkavállalók, vagy esetleg csereprogramok nyomán tartózkodnak itt. A nagyvárosokban, illetve azon megyékben, ahol gyakrabban fordulnak meg például az arab világból érkezők vagy sötét bőrűek, nem feltétlenül keltenek feltűnést, illetve nem kapnak lábra rémhírek – vélte az igazgató.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a múlt héten foglalt állást az álhír kapcsán, miután több tucat aggódó levelet kaptak a város polgáraitól. Az elöljáró tisztázta, rémhírről van szó, amelyet a bevándorlási hivatal is határozottan cáfolt. Antal Árpád lapunknak bővebben is kifejtette véleményét: az állítólagos betelepítés kapcsán rámutatott, egyrészt nem tartja valószínűnek, hogy egy ilyen folyamatot úgy lehessen levezényelni, hogy arról az önkormányzatnak ne legyen tudomása. Az elöljáró szerint odafigyelnek a lakossági bejelentésekre, és utánajárnak mindennek. Így derült ki egyebek mellett, hogy az egyik bevásárlóközpontban látott, csadort hordó nők csoportja az Autoliv csereprogramján keresztül Tunéziából érkezett vendégmunkás. A polgármester emlékeztetett, a Sepsi OSK csapatában is sok az idegenlégiós, egyebek mellett afrikai országokból érkezett játékos. Az álhír okozta riadalom ugyanakkor jól tükrözi a háromszékiek bizalmatlanságát a román állam intézményeivel szemben. Antal Árpád szerint, noha sok kifogásolnivalója van neki is az állami intézmények, hatóságok tevékenysége kapcsán, azért ilyesmit nem nézne ki belőlük. Az elöljáró hozzátette: az önkormányzat mindenképp tájékoztatja a lakosságot bármilyen hasonló kérdésben, ami a tudomására jut. Antal Árpád úgy vélte, el kell kerülni, hogy a bevándorlókkal kapcsolatos paranoia, gyanú elterjedjen, mivel ez a közhangulatnak is árt. Háromszéken – a bevándorlási hivatal adatait, valamint az önkormányzat által tapasztaltakat alapul véve – nem lehet jelenségről vagy aggasztó folyamatról beszélni a bevándorlás tekintetében, éppen ezért fontos az elszórt esetek tisztázása is.