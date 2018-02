Régi arcok az új szervezetben

Előző írásunk

Alaposan felborzolta a kedélyeket Háromszéken a múlt héten a Hungary First nevű internetes oldalon megjelent és a Facebookon terjedő – időközben több oldalról is cáfolt – álhír, mely szerint a román állam hátsó szándéktól vezérelve menekülteket telepít a többségében magyarok lakta megyékbe. A félrevezető híreszteléstől függetlenül ugyanakkor nem árt tudni, hogy Háromszéken eddig is akadtak nem európai országokból érkezők, többségük dolgozni jön vidékünkre vagy a helyi sportcsapatokat erősíti.