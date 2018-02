Ellenőrzik a riasztóberendezéseket

Kovászna megyében 94 hasonló berendezés található, amelyeket vészhelyzet esetén üzemelnek be, a havonta ismétlődő gyakorlat révén egyrészt a különféle hangjelzések jelentését kívánják a lakosság körében tudatosítani, ugyanakkor a szirénák állapotát is ellenőrzik. Ennek érdekében az előző évben 23 hasonló gyakorlat zajlott megyeszerte – ismertette a készenléti felügyelőség, rámutatva: a lakosság értesítését, riasztását célzó rendszer működőképességének biztosítása a helyi hatóságok feladata. A felügyelőség szakemberei időszakosan ellenőrzik a szerkezetek állapotát, az előző évben több mint kétszázat vizsgáltak át.

A hangjelzések kapcsán ismertették: a természeti katasztrófákra öt, egyenként 16 másodperces jelzés figyelmeztet, a légitámadásról pedig előbb három, egyenként 32 másodperces, majd tizenöt 4 másodperc időtartamú hangjelzés tájékoztat. Mint azt korábban közölték, szirénákkal történő figyelmeztetést alkalmaznak veszélyes anyagokat érintő balesetekkor, s a lakosság védelme, értesítése érdekében katonai konfliktusok esetén is megszólaltatják a szirénákat. A készenléti felügyelőség azt tanácsolja, a gyakorlat idején őrizzük meg nyugalmunkat és kövessük az illetékesek utasításait.