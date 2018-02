Színház

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától a kamarateremben Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn című előadását játssza Porogi Dorka rendezésében.

AZ OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadása (rendező Fazakas Misi) február 11-én, vasárnap 19 órától látható az Andrei Mureșanu Színház Művész Termében.

HAHOTA. Február 15-én, csütörtökön 19 órától, 16-án, pénteken 17 és 20 órától, illetve 17-én, szombaton 17 és 20 órától a kézdivásárhelyi Vigadóban vendégszerepel a társulat a Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaréval (rendező Kovács Levente).



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától 12 katona (amerikai akciófilm) román felirattal; 16.30-tól Proud Mary (amerikai akcióthriller) román felirattal; 18.15-től Egy szent szarvas meggyilkolása (angol–ír thriller) román felirattal; 18.30-tól A Viszkis (magyar akciófilm) román felirattal; 20.30-tól 120 dobbanás percenként (francia dráma) román felirattal; 21-től Sztálin halála (francia–angol fekete komédia) román felirattal.



Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 18 órától a Tein teaházban bemutatják Benő Attila Egy század arcai című kötetét. Közreműködik Székely Géza képzőművész, a könyv illusztrátora. A meghívottakkal Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélget.



XVI. Szellemiség Napok

Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban február 11-ig zajlik a XVI. Szellemiség Napok programja naponta 18 órától: ma – „Egyedül vagyok, de kezelem magam!” – asztrológiakonferencia a tudatalatti megértéséről a boldog párkapcsolat érdekében; pénteken – Spirituális Karnebál. Az előadásokat meditációs gyakorlat és filmvetítés kíséri. A belépés ingyenes.



Hitvilág

JEGYES KURZUS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus király-plébánián február 13-án 19 órától, a Szent József-plébánián február 14-től zajló jegyes kurzusra várják mindazokat, akik házasságot szeretnének kötni a 2018-as esztendőben. Jelentkezni a plébániák irodáiban lehet.



Kiállítás

SZÉKELY GÉZA Idő-(k)arcok című grafikai kiállítását Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumban február 9-én, pénteken 17 órakor nyitja meg Deák Ferenc magyartanár. Közreműködik: Fekete Vince költő. Bemutatják Benő Attila Egy század arcai (illusztrálta Székely Géza) című verseskötetét is, amelyet Dimény H. Árpád költő méltat.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT szervezésében február 9-én, pénteken 18 órától Hosszú Zoltán képzőművész megnyitja a Prímek Pri­misszima + című kiállítást Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban (Szabadság tér 7. szám). A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK vezetője köszönti, közreműködik Boldizsár Szabolcs fuvolán.



Sportpályázat

Kézdivásárhely önkormányzatának sportirodája pályázatot hirdet gyermekeknek és ifjaknak Sportolni jó címmel. A rajzokat A4-es formátumban várják február 12-éig a kézdivásárhelyi sportcsarnokba a rajzlap hátán a következő adatokkal: név, születési év, óvoda, iskola neve, e-mail-cím és telefonszám. Minden korosztályt külön díjaznak, s ezenkívül közönségszavazásra is sor kerül a Kézdisport Facebook-oldalára feltöltött képek kedvelése által. A rajzpályázat támogatója a sepsiszentgyörgyi Fintasport üzlet.



Ügyintézés díjmentesen

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai az elkövetkező hetekben minden vidéki településen fogadják az érdeklődőket. A kiszállási program: MA 14.30–16 óráig az illyefalvi kultúrotthonban; 16.30–18 óráig a sepsiszentkirályi kultúrotthonban; 18.30–20 óráig az aldobolyi kultúrotthonban; 14.30–16 óráig Barátos Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében; 16.30–18 óráig az orbaiteleki kultúrotthonban; 18.30–20 óráig a pákéi kultúrotthonban. PÉNTEKEN: 14.30–16 óráig az uzoni Pünkösti-kúrián; 16.30–18 óráig a szentivánlaborfalvi orvosi rendelőben; 18.30–20 óráig a lisznyói iskolában; 14.30–16 óráig Zabola polgármesteri hivatalában; 16.30–18 óráig a székelytamásfalvi református imaházban; 18.30–20 óráig a szörcsei óvodában.



Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Képző- és Fejlesztő Központban február 12-én délelőtt ingyenes szűrővizsgálatot végeznek a központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke vagy koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban, Sklerosis multiplexben szenvednek.

A vizsgálat lényege az, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván a már eddig is kezelt betegekkel együtt február 13. és március 2. között.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Uzonban 8–16 óráig ma és pénteken az 1-es (központ) transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

ÓVODANYITOGATÓ. A sepsiszentgyörgyi Csipike Napközi Otthon (Kriza János utca 1. szám, telefon: 0267 312 271) ma 9.30–12 óráig szeretettel várja a kiscsoportba jelentkező gyermekeket szüleikkel együtt egy jó hangulatú közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre.

ZÁRVA AZ USZODA. A Sepsi Rekreatív Rt. értesíti vendégeit, hogy karbantartási munkálatok miatt az uszoda február 11-ig zárva tart. Az érvényben levő bérletek lejárati idejét meghosszabbítják.