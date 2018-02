Rejtett titkokat őrizhet a Jézus-kápolna (Székelyudvarhely )

Székelyudvarhely legősibb épülete, a Jézus-kápolna egy felújításnak köszönhetően legrégebbi formáját kapja vissza hamarosan. A kápolna építését négyhajós formája és Orbán Balázs kutatása nyomán sokáig a XIII. századra datálták, ám ezt a teóriát egy 1973-as és egy 2015-ös kutatás is felülírta.

„Miután a templom alatt XV. századbeli leletek lapultak, egyértelműen kiderült számunkra, hogy az építmény a XV. század második felénél nem lehet korábbi. A belsejében található sírok pedig a XVII. századból származnak, így tágan értelmezve mi a XV. század vége és a XVII. század eleje közé tettük a kápolna építésének dátumát – mesélte az M5 Hétvégi belépő című kulturális magazin riportjában Sófalvi András régész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum munkatársa.

A Jézus-kápolna azonban még így is Székelyudvarhely legősibb épülete, s bár korához képest jó állapotban van, ráfér a szakszerű felújítás. A helyi Katolikus Főesperesi Hivatal nyertes uniós pályázatának köszönhetően erre most sor kerülhet.

Az épület belsejében a járószint visszakerül az eredeti történelmi járószintre, az épületet körülvevő falat ahol kell, statikailag kijavítják, az épület és a melléképület teljes felújításon fog átesni, majd megújult formájában kiállítás nyílik benne, tette hozzá Derzsi László, a főesperesi hivatal tanácsosa.

A felújítást hosszas régészeti és kutatómunka előzte meg, tavasszal pedig restaurátorok térképezik fel a belső falfelületet, amely – az eddigi kutatások alapján – számtalan feliratot, freskót rejthet még.

A felújítás során a szakemberek a kápolnaépület legősibb formáját adják vissza, ami amellett, hogy növeli a hely turisztikai értékét, megőrzi annak szakrális jellegét is.