Tesla az űrben

Útnak indították kedd délután az Egyesült Államokból a SpaceX vállalat új, óriás rakétáját, amely kísérleti repülésére egy Tesla típusú gépkocsit is magával visz, hogy azt Nap körüli pályára állítsa.



A Falcon Heavy nevű rakéta a jelenlegi legerősebb űreszköz, és korábban is csak a Holdra szálláshoz használt Saturn V típus múlta felül. Az indulását óriási érdeklődés kísérte a helyszínen, a floridai Cape Canaveralban és a tévéképernyőkön keresztül.

Elon Musk, a SpaceX és a Tesla tulajdonosa nem zárta ki a kudarc lehetőségét, de hétfőn azt mondta, hogy a mérnökök mindent megtettek a siker érdekében, és ő belenyugszik, bármi is történjék.

A Falcon Heavy felépítése egyszerű: egy korábban már kipróbált rakétatípusból (Falcon 9) hármat kapcsoltak egybe. A két kisegítő rakéta levált, a fő rakéta feljebb emelkedik, de – miután teherkapszulájával pályára állítja a meggyszínű Tesla Roadster sportkocsit – szintén visszatér majd. Az elektromos autóba „utast” is ültettek, egy űrruhába öltöztetett bábut, amely a Starman nevet kapta. A Tesla gépkocsi a tesztrepüléseken szokásos értéktelen ballasztsúlyt (vas, beton) helyettesíti, ugyanakkor óriási reklámértékkel bír a cégtulajdonos Musk számára.