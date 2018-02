Behúzta a harmadikat is a Rozsdás Csont (Kosárlabda, Megyei Bajnokság )

A címvédő és listavezető Bad Boys simán hozta az Athlos ISK elleni összecsapást, a Da Bomb 20 ponttal nyert a No Stress együttese ellen, míg a Bálványos begyűjtötte hatodik sikerét, és egy helyet javított a tabellán. A Keleti-Kárpátok Múzeuma (KKM) és a Háromszék roppant szoros meccset vívott egymással, a győztesről pedig mindössze egy pont döntött. Az eredmények: Athlos ISK–Bad Boys 41–68, Brassói Brașovia–Rozsdás Csont 45–58, No Stress–Da Bomb 35–55, Keleti-Kárpátok Múzeuma–Háromszék 57–56, Drink Team–Bálványos 43–56.

A táblázat:

1. Bad Boys 8 0 486–265 16

2. Da Bomb 7 1 469–317 15

3. Bálványos 6 2 443–352 14

4. Háromszék 5 3 404–317 13

5. KKM 4 3 397–324 11

6. Rozsdás Csont 3 5 328–355 11

7. No Stress 2 6 275–314 10

8. Drink Team 3 4 264–350 10

9. Braşovia 1 7 248–527 9

10. Athlos ISK 0 8 249–442 8

A 9. kör tegnap esti nyitómérkőzésén a többszörös bajnok Da Bomb 95–48 arányú magabiztos győzelmet aratott az Athlos ISK csapatával szemben. A forduló további mérkőzései (február 9., péntek, a Mihai Viteazul Főgimnázium Sportterme): 17.45 órától Drink Team–Brassói Braşovia, 18.55 órától Háromszék–Bálványos, 20.05 órától Rozsdás Csont–Bad Boys, 21.15 órától No Stress–Keleti-Kárpátok Múzeuma.