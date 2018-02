Pénteken kezdődik a XXIII. téli olimpia (Pjongcsang, 2018 )

A 25 éves, egyetemi világbajnok Nagy Konrád másodszor szerepelhet olimpián, Szocsiban 26. lett 1500 méteren, az idén kedvenc távja mellett 1000 méteren is indulási jogot szerzett. Az éremesélyes rövid pályás gyorskorcsolyázók szóba sem kerülhettek zászlóvivőként, mivel másnap, az első hivatalos versenynapon már szerepelnek, így számukra nem lett volna szerencsés részt venni az általában legalább három órán át tartó megnyitón, amelyre várhatóan dermesztő hidegben kerül sor. Ráadásul később kiderült, éppen akkorra kaptak edzéslehetőséget, így azok sem vesznek részt az eseményen közülük, akik szombaton nem lépnek jégre.

Magyarországot összesen 19 sportoló képviseli a téli olimpián. A kilenc férfi és tíz női versenyzőt három csoportba oszthatjuk: férfi korcsolyázók, női korcsolyázók és sízők. A magyar korcsolyasportokat tíz rövid pályás és egy nagypályás gyorskorcsolyázó, illetve egy műkorcsolyázó képviseli a pjongcsangi téli olimpián. Előbbiben a férfiaknál hárman állnak rajthoz 500 és 1500 méteren, míg 1000 méteren és a nők mindhárom egyéni számában ketten-ketten indulnak, továbbá mindkét váltó kvótát szerzett. A nagypályás viadalokon Nagy Konrád 1000 és 1500 méteren lesz érdekelt, míg műkorcsolyában Tóth Ivett lép jégre.

Négy évvel ezelőtt a szocsi játékokon a rövid pályás gyorskorcsolyázók érték el a legnagyobb magyar sikert: a női staféta a pontszerző hatodik helyen zárt. A sízők között három számban állnak rajthoz magyar versenyzők, de míg síakrobatikában csak nők indulnak, az alpesi sízők és a sífutók versenyein magyar férfi és női sportolók is lesznek.

A magyar indulók: Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Oláh Bence, Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia (rövid pályás gyorskorcsolya), Nagy Konrád (gyorskorcsolya), Tóth Ivett (műkorcsolya), Kékesi Márton, Samsal Dalibor, Hozmann Szonja, Maróty Mariann (alpesi sí), Swaney Elizabeth (síakrobatika), Kónya Ádám, Szőcs Emőke (sífutás).

A február 9. és 25. között rendezendő XXIII. téli olimpiai játékok kiemelt fontosságú esemény, amelyen 92 ország méretteti meg magát. Igen fontos és a külhoni nézőket érintő előrelépés, hogy ez az első olimpia, amelyet korlátozás nélkül követhetnek figyelemmel a szomszédos országok területéről is, amennyiben a kábelszolgáltatójuknál előfizetett csomagba az M4 Sport kínálata beletartozik. A nemrégiben életbe lépett szerződéssel az MTVA 2024-ig szerezte meg a sportközvetítések jogát, ez az időszak két téli és két nyári olimpia eseményeit is felöleli.