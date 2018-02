Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága férj, testvér, apa, nagytata, kolléga, szomszéd és ismerős,

id. ÖRDÖG GÁBOR

vállalkozó

életének 64. évében hirtelen elhunyt.

„Küzdés az élet, nyugvás a halál.” (Madách Imre)

Temetése 2018. február 9-én, pénteken 16 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

078

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a kovásznai

id. SZŐKE ISTVÁN

szerető szíve életének 82., boldog házasságának 54. évében rövid szenvedés után hirtelen megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 9-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kovásznai ravatalozóháztól a helyi temetőben.

A gyászoló család

4303904

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a

sepsiszentgyörgyi

BOROS MARGARETA

életének 70. évében rövid betegség után 2018. február 7-én elhunyt.

Temetése február 9-én, pénteken 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

4303890

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesapa, férj, testvér, rokon, az árkosi

NAGY ATTILA

életének 40. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2018. február 9-én, pénteken 13 órakor lesz az árkosi ravatalozóból.

Részvétfogadás csütörtökön 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

080



Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az uzoni TARCSI LAJOS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4303903



Megemlékezés

Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, kit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek. Szomorú szívvel és végtelenségig tartó szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TEGZŐ GYÖNGYIRE (szül STEIGERWALD) halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4303896

Fájó szeretettel emlékezünk a 21 éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, a zágoni RABB JÓZSEFNÉ KERTÉSZ ILONÁRA. Emléke legyen áldott.

Lányai: Ica és Irénke családjukkal

N.

Fájó szívvel emlékezünk a maksai CSOMOS

GÁBORRA halálának 14. és KORÉH AMÁLIÁRA halálának 9. évfordulóján, valamint a Maksáról származó KORÉH családok halottainak mindenikére. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4303830

Jó lett volna mindig köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Hogyha a síromnál lesz mindig virágom, biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzom. Emlékezzetek, de ne csüggedjetek, hisz lélekben én is ott vagyok veletek. Fájó szívvel emlékezünk

GAÁL-KÓNYA ANNAMÁRIÁRA halálának hatodik hetében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4303895

Csillaggá váltál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is úgy, mint réges-régen. Hiányod nagyon fáj, hiába keresünk, nem vagy itt velünk. De ha felnézünk az égre, látunk sok csillagot, Te is ott vagy köztük, mert örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a nagyborosnyói születésű KISS ENDRÉRE, aki három éve távozott a nyugalom hazájába, ahol már csendes a pihenés. Örök álmod békés és szép legyen.

Bánatos szerettei

4303835

Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szerettek. Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Hiába borult rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk GAÁL-KÓNYA

ANNAMÁRIÁRA (szül. FÜLÖP), aki hat hete távozott közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

4303899