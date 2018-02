Antibiotikum recept nélkül

A Cult Market Research által végzett felmérés szerint a gyógyszerfogyasztási szokásokat illetően nincs nagy eltérés fiatalok, felnőttek és idősek között. A 35–49 év közöttiek körülbelül 17 százaléka fogyaszt antibiotikumot anélkül, hogy orvosa írta volna fel. A 18–34 év közöttiek, valamint az 50 és 64 év közöttiek 15 százaléka használ vény nélküli antibiotikumokat. A 65 év fölöttiekből kevesebben vesznek be orvosi javallat nélkül antibiotikumokat (10 százalék).

A tanulmány arra is rávilágít, hogy az oktatásnak is szerepe van az antibiotikumok használatában. A legtöbb fogyasztó általános vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik, őket követik a középiskolai végzettségűek. Ugyanakkor a vidéki környezetben élőknél öt ember közül egy (20 százalék) vett be antibiotikumot anélkül, hogy kikérte volna orvosa véleményét, városi környezetben ez az arány 11 százalék. A nemek szerinti megoszlás azt mutatja, a nők hajlamosabbak arra, hogy orvos megkérdezése nélkül kezeljék magukat antibiotikumos gyógyszerekkel.

Az is kiderült: az alacsonyabb keresettel rendelkező személyek használnak inkább vény nélkül beszerzett antibiotikumot. Az 1001 és 2000 lej között keresők 42 százaléka vesz be ilyen típusú gyógyszert recept nélkül, míg a 4001–5000 lej közötti bérrel rendelkezőknek csupán 5 százaléka nem kéri ki az orvos véleményét, mielőtt nekifogna a gyógyszeres kezelésnek. (Agerpres)