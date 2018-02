Elég lesz a törvény?

Most ebből mit értsen a gyanútlan polgár? Az első gondolata az, hogy valóban Marosvásárhelyen a kezdeteknél ronthattak el valamit. A második, hogy nem is ügyetlenségből, hátsó szándék nélkül tették, hiszen némi jóindulattal helyrehozhatták volna a dolgokat. De nem ezt látjuk, hanem egyre újabb és újabb akadályokat, pert, korrupcióellenes eljárást és nemzetközi botrányt. Van ebben az ügyben diszkriminálás, rosszindulat, elfogultság (a sokadik magyarellenes ítélet után az igazságszolgáltatás politikamentességére való hivatkozás leplezetlen cinizmus), de hozzá nem értés, nemtörődömség, no meg hivatali visszaélés is bőven. És felelősséghárítás, ehhez nagyon értenek Romániában. Az évenkénti beiskolázási tervről döntő marosvásárhelyi tanács – ahol egyébként többségben vannak a katolikus gimnázium létrehozásával egyetértő tanácstagok az RMDSZ és a Szabad Emberek Pártjának szavazataival – a tanfelügyelőségre, az a minisztériumra, az megint a helyi hatóságokra mutogat, de minden magyarázat és csűrés-csavarás csak azt a ki nem mondott szándékot igazolja, hogy ezt a tanintézményt Marosvásárhelyen nem akarják megtűrni a román pártok és hivatalok. A korrupcióellenes ügyészség is benne van ebben a táncban – hiszen az általa 2016 őszén indított eljárás megalapozatlannak bizonyult, a vádat megsemmisítették –, ami korántsem zárul le a törvénytervezet elfogadásával.

Mert azt meg is lehet támadni az alkotmánybíróságon, ahogy az iskolaalapítást kormányszinten is lehetővé tevő kerettörvény tervezetével tette Klaus Iohannis államfő, miután hiába küldte vissza a parlamentnek megfontolásra. Nem a magyar tanoda miatt, á dehogy – de az is billeg, mert hetekbe telhet, amíg a parlament újra előveszi, s eljut végre a kihirdetésig. Ezután következik a második (tegnap megszavazott) törvénytervezet útja ugyanezen az akadálypályán, és közben lejárhat a beiratkozási időszak. Az iskola ellehetetlenítésén ügyködő helyi gépezet időhúzásra, az iskola mellett kitartó tanári és szülői közösség kifárasztására játszik, és számíthat Ioan Macarie főtanfelügyelőre, aki következetes ellenzője a katolikus gimnáziumnak. Pedig ő is az SZDP embere: tavaly márciusban, ideiglenesen nevezte ki a Grindeanu-kormány, ám a 60 napos megbízatás végén nem távozott, mint két elődje, meghagyták versenyvizsga nélkül a tisztségben. Talán annak bizonyítására, hogy Romániában a törvény tetszés szerint értelmezhető. Hiszen eddig sem a jogszabályokon múlott az iskolaalapítás. Hanem az alkalmazáson...