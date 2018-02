Bővült a szolgáltatások köre (Állatorvos a kutyamenhelyen )

Tízezer lejes beruházással fejlesztette a Tega Rt. a kóbor kutyák menhelyét tavaly, a legjelentősebb befektetés éppen a felszerelt és megfelelően kialakított állatorvosi rendelő megnyitása volt – ismertette tegnap délelőtt a helyszínen Máthé László. A köztisztasági vállalat vezetője rámutatott, most már lehetőségük van helyben kezelni vagy akár műteni is a befogott kutyákat, korábban ezt máshol kellett megoldaniuk. Szerződést a 2015 óta együttműködő partnerükkel, Dán András állatorvossal kötöttek, akihez más állattartó gazdik is fordulhatnak hétfőn, szerdán, illetve pénteken 10 és 12 óra között. Tegnap délelőtt a szakember és a telepen dolgozók kutyákat oltottak be, s ahol szükséges volt, mikrochipet is behelyeztek. Hasonló kezelésben részesült egy fiatal bernáthegyi is, amely hamarosan elhagyhatja a menhelyet, miután egy rétyi család úgy döntött, befogadja.

A szépmezői telepen pillanatnyilag közel 150 ebről gondoskodik öt alkalmazott, illetve a létesítményt vezető Balázsi-Bardócz Csaba. Tavaly 653 kutyát fogtak be a város területén, ezek közül 340-et fogadtak örökbe, 17 egyedet pedig visszaszolgáltattak tulajdonosaiknak.

Bár 2013 óta kötelező, a legtöbb gazda hanyagolja kutyái chipezését – vázolta Dán András – így, ha valamilyen okból az utcán kötnek ki a korábbi kedvencek, eredetük nem követhető. A menhelyre beszállított kutyákat egy hétig megfigyelés alatt tartják, megvizsgálják, majd beoltják, chippel látják el őket. Az előző évben közel 180 elhalálozást jegyeztek, az esetek zömét az állatorvos szerint parvovírus okozta.

A lakosság körében vegyes a kóbor kutyák megítélése, akad, aki előszeretettel eteti őket, mások tartózkodnak, félnek tőlük. Dán András lapunk felvetésére úgy fogalmazott: a lényeg, hogy begyűjtsék őket, ám gond, hogy a környező településekről, falvakról gyakran a szentgyörgyi kukák környékén landolnak a nem kívánt kiskutyák. Éppen ezért tartja fontosnak az egyedek chippel való ellátását, hiszen ily módon követhető, honnan, kitől származnak a sorsukra hagyott kutyák. Az állatorvos hangsúlyozta, ha valaki kutyát tart, azért felelősséget kell vállalnia, nem megoldás, hogy ha az állat esetleg már nem felel meg elvárásainak, kicsapja az utcára. A magukra hagyott ebeket gyakran autó gázolja el, esetleg falkába verődve járják a várost, veszélyeztetve az embereket.

Amennyiben kóbor ebet látunk, a szépmezői telephely 0732 717 185-ös telefonszámán tehetünk bejelentést. Aki örökbe fogadna kutyát, díjmentesen megteheti, Balázsi-Bardócz Csaba szerint az új gazdák gyakran élelemet, etetőtálakat adományoznak a telepnek.