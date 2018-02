Megnyitotta kapuit a kastély (Zabola )

Megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a zabolai Mikes-birtok. Eddig csak a kastélyszálló szűk vendégköre élvezhette a lassan újból régi pompájában tündöklő uradalmat, de tegnap a helybéliek, távolabbról érkezők is megcsodálhatták közelről az arborétumot, a felújított vagy javítás alatt lévő impozáns épületeket, részt vehettek az egész nap zajló különböző tevékenységekben. Roy Chowdhury Sándor, a birtok örököse érdeklődésünkre elmondta: a nyitott kapuk napjának célja visszaadni a Mikes-kastélynak és környezetének azt az egykori szerepét, melyet a vidék szellemi és kulturális életében betöltött. A cél érdekében a nyílt kapuk rendezvényét tervek szerint a jövőben időszakosan, többször is megszervezik.



Lengyel Melinda rendezvényszervező, a nyitott kapuk eseményének koordinátora a maga során elmondta: egyféle misszió első stációja az esemény, mely során szeretnék megosztani az egykori tulajdonosokhoz visszakerült, romjaiból újraépült értéket mindazokkal, akik a vidéken élnek. Ugyanakkor céljuk ráirányítani a figyelmet a családra, hagyományos értékrendjének továbbörökítőjére, hisz ha jól neveljük őket, a gyermekek viszik tovább tárgybeli és szellemi örökségünket. A vakáció jó időpont hasonló események szervezésére, akár egy szülő is elhozhatja a nyílt napokra a baráti kör összes gyerekét – körvonalazta a nyílt kapuk rendezvényének fontosságát.

Az esemény nem zajlott megkötött forgatókönyv szerint, nem volt hivatalos protokoll, szabályszerűség, a szervezők nem akartak fölösleges stresszhelyzetet teremteni – mintegy ezzel is hangsúlyozni kívánták nyitottságukat a közösség iránt. Bárki bármikor betérhetett a kastélyhoz, válogathatott a kedvére való foglalkozásban, szórakozásban. Természetesen a kicsik voltak a figyelem központjában, az önkéntes pedagógusok farsanghoz kapcsolódó kézműves-foglalkozásokkal, játékokkal, vetélkedőkkel szórakoztatták őket, ismerkedni lehetett a pónikkal, a díszes fogat is állandó szolgálatot teljesített. A lényeg, hogy a gyerekeket elvonják a tablettől, az elektromos bébiszittertől – összegzett a programvezető.

Tegnap különösebb jelentkezés nélkül lehetett részt venni a nyílt kapuk eseményein (gyerekeknek ingyenesen, felnőtteknek belépti díj ellenében), vállalták a kockázatot, ahányan jönnek, annyian lesznek, de a jövőben – főként a szervezett csoportok számára – bejelentkezési lehetőséget is biztosítanak – mondta el Lengyel Melinda.