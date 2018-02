Kedvezmény nyugdíjasoknak

Ingyenes vagy kedvezményes a hulladékszállítás azok számára, akik betöltötték a 70. életévüket, és nyugdíjuk nem haladja meg a 800 lejt – tájékoztat honlapján a Tega Rt. Ötvenszázalékos kedvezmény jár abban az esetben, ha az ügyfél nyugdíja 800 és 1000 lej közötti, s mentesülhetnek a befizetés alól az egy évnél fiatalabb gyermekek mellett a súlyos mozgássérültek is.



Ezzel a lehetőséggel március végéig élhetnek az érintettek, amennyiben írásban kérik, és felmutatnak egy idei nyugdíjszelvényt. A kedvezmény a cég székhelyén vagy a díjakat begyűjtő munkatársaknál is igényelhető. A hulladékelszállítási díj előzetes befizetése esetén is kedvezményben részesülhetünk, aki fél évre előre törleszt, 5 százalékos engedményre jogosult, az egész évi díjat egy összeg­ben befizetők kedvezménye 10 százalék. Ezzel a lehetőséggel április végéig élhetünk, s azokra az ügyfelekre is kiterjed, akik 50 százalékos kedvezményre jogosultak. A köztisztasági vállalat szerint a díjmentesítés közel 4500 ügyfelüket érinti. (dvk)