Karavánt indít az RMDSZ (Választási regisztráció )

A háromszéki RMDSZ elnöke hozzátette: ugyanakkor más, a magyar állam által a külhoni magyaroknak biztosított szolgáltatás – anyasági, életkezdési, hadiözvegyi támogatások stb. – igénybevételéről tájékoztatnak, illetve a dokumentáció összeállításában is segédkeznek a csíkszeredai konzulátussal közösen.

Tapasztalataik szerint egyébként január óta megugrott az érdeklődés a regisztráció iránt – ez a magyar televíziókban zajló kampánynak is köszönhető, de a választások közeledtével is magyarázható –: egy hónap alatt mintegy 500 állampolgárnak segítettek ez ügyben.

A nagy kihívást nem is annyi­ra a regisztrációban látja a háromszéki RMDSZ, hiszen ez a kötelezettség kevesebb személyt érint: akik már négy évvel korábban megtették, és adataik nem változtak, azoknak nem szükséges még egyszer bejelentkezniük szavazásra, ugyanakkor sokakat már a honosítással egy időben nyilvántartásba vettek, jóval fontosabb lesz viszont a levélszavazás menetéről való tájékoztatás. Az ugyanis itteni szemmel nézve meglehetősen körülményes, nehézkes folyamat, legutóbb is rengeteg volt az érvénytelen voks – lényeges tehát, hogy erről megfelelően tájékoztassák a közvéleményt.

Mint ismert, a magyarországi parlamenti választásokat április 8-án tartják, a külhoni magyarok pedig levélben szavazhatnak, ha március 25-ig regisztrálnak a választói névjegyzékbe. Jelentkezniük azoknak kell, akik részt kívánnak venni a mostani voksoláson, és akik a négy évvel korábbi választásokra még nem regisztráltak. Mivel a regisztráció tíz évig érvényes, mindazoknak, akik a négy évvel korábbi voksolásra már regisztráltak, és személyes adataik nem változtak, nem kell újból kitölteniük a jelentkezési űrlapot. Akinek viszont változott a lakcíme például, annak ajánlott frissítenie adatait, hogy jelenlegi címére kapja majd a szavazólapot.