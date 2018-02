Nem marad ki senki (Választási regisztráció )

Munkás időszakuk volt Erdély-szerte a Demokrácia Központoknak egyrészt a magyarországi választások kapcsán zajló névjegyzékbe vétel, ismertebb nevén a regisztráció miatt, másrészt a magyar kormány által meghirdetett köldökzsinór-program okán – jelentette be tegnap Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke Sepsiszentgyörgyön. Az EMNT-irodák szeptembertől kapcsolódtak be a regisztráció elősegítésébe, eddig több mint 40 ezer erdélyi magyar polgárnak nyújtottak segítséget.



Sándor Krisztina szerint, noha a regisztrációs folyamatban már tavaly májustól részt vesznek irodáik, a fokozottabb tevékenység az ősz folyamán indult. Irodáik révén eddig közel 44 ezer erdélyi magyart kerestek fel, akiknek teljes körű segítségnyújtást ajánlottak fel. Elmondta: 35 521 választási névjegyzéki bejegyzést ellenőriztek, 7115 esetben kellett teljesen friss regisztrációt véghezvinni. Az EMNT által megkeresettek közül nagyjából ötezer személy nem rendelkezik magyar állampolgársággal. Nekik felajánlották segítségüket a honosításban. Országos leosztásban a legjelentősebb regisztrációs eredményt Székelyföldön jegyezték, nagyjából 22 ezer, míg a Partiumban hatezer, Közép-Erdélyben kétezer körüli ez a szám. Az ügyvezető elnök egyébként a háromszéki adatokat is megemlítette, ezek szerint eddig több mint 10 ezer személyt sikerült elérniük. Sándor Krisztina szerint jelentős és folyamatos az érdeklődés a regisztráció iránt, sőt, januártól még fokozódott, leginkább azokban az irodákban, amelyek közvetlen vonzáskörzetében nincs konzulátus. Az EMNT munkatársai, önkéntesei március 24-ig, a regisztráció határidejéig folytatják az érintettek felkeresését, irodáik pedig bővített ügyfélfogadási programmal működnek. Sándor Krisztina továbbá felhívta a figyelmet, azok akik, nem biztosak abban, hogy az előző választáskor vagy a népszavazáskor bekerültek a névjegyzékbe, inkább tegyék meg újból vagy interneten keresztül, a nemzeti választási iroda honlapján, vagy az EMNT által működtetett www.valasztas.info-n keresztül, vagy a tanács irodáiban. Minden esetben csak a lakcímkártyán szereplő adataikra van szükségük. Fontos részlet még, hogy mindenki lehetőleg a saját lakcímére kérje a levélszavazati csomagot, a konzulátusokon ugyanis csak személyesen lehet átvenni, megbízottnak nem adják át. A korábbi két alkalommal megtörtént, hogy emiatt sok csomag a külképviseleteknél maradt. Az EMNT egyébként igyekszik mindenkit felkeresni, elérni, és bíznak abban, azáltal, hogy az RMDSZ is részt vállalt a regisztrációban, egész Erdélyt sikerül lefedni.

A regisztráció lezárultát a levélszavazatok begyűjtése követi. Az EMNT 2014 és 2016 után immáron harmadik alkalommal veszi ki a részét ezek továbbításából a konzulátusokra – emlékeztetett Sándor Krisztina. Hozzátette: irodáik azoknak is segítséget nyújtanak, akiknek nehézségeket okoz a levélszavazati dokumentumok (például a csatolt azonosító lap) kitöltése. Az ügyvezető elnök továbbá elmondta: a tapasztalat azt mutatja, ezúton a levélszavazatok sokkal biztosabban eljutnak Magyarország csíkszeredai és kolozsvári konzulátusaira, mint a román posta révén.

Az ügyvezető elnök a magyar kormány most már a külhoni magyar állampolgárok által is igényelhető köldökzsinór programja kapcsán – mely gyakorlatilag kettős (anyasági és babakötvény) támogatás – rámutatott: állandó az érdeklődés az irodáikban. Sándor Krisztina meglátása szerint ez a támogatási program, másokkal – például a határon túli vállalkozásoknak nyújtottakkal – egyetemben azt mutatja, hogy Budapest számára a magyar állampolgárság biztosítása a külhoni magyarságnak már nemcsak szimbolikus jelentőségű, hanem hathatós anyagi segítséget is jelent ezeknek a közösségeknek.