Hiába jelentgetett a főfogyasztóvédő (Nem indul eljárás Tamás Sándor ellen )

Mint ismert, az állami hatóság megyei vezetője egészen elképesztő váddal tett feljelentést Tamás Sándor megyeitanács-elnök ellen: egyebek mellett a háborús bűnök és emberiesség ellen elkövetett fajirtás bűncselekményéért vétkes személyek nyilvános kultusza támogatásának, illetve rasszis­ta, legionárius vagy xenofób eszmék és ideológiák nyilvános hirdetéséért. Diacon Tamás Sándor azon nyilatkozata miatt fordult az ügyészséghez, melyben a megyei tanács elnöke azt állította: a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hatóság úgy működik, mint száz évvel ezelőtt Amerikában a Ku-Klux-Klan: állami segédlettel kettős mércét alkalmaz a romániai állampolgárok körében az alapján, hogy azok magyar vagy román nemzetiségűek. Nyilatkozatát a fasiszta, rasszista vagy xenofób jellegű szervezeteknek vagy szimbólumoknak és a béke, illetve emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésében vétkes személyek kultusza népszerűsítésének megtiltásáról szóló, 2002/31-es számú sürgősségi rendelet előírásaiba ütközőként állította be a feljelentő Mircea Diacon, az ilyen bűncselekményt 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel büntetik.

A brassói ügyészség szerint noha a kijelentés sértő lehet az állami intézményre nézve, büntetőjogi eljárás nem indítható, legfennebb polgári vagy közigazgatási per tárgyát képezheti az ügy. Az ügyészség döntése ennek ellenére nem tekinthető véglegesnek: 20 napon belül Diacon megfellebbezheti.

Tamás Sándor a normalitás jeleként értelmezte a döntést, hangsúlyozva, hogy ő nem a Ku-Klux-Klan tevékenységét éltette, hiszen azt maga is elítéli. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: a román állam mindig megtalálja a módját annak, hogy bizonyos kulcspozíciókba olyan személyeket nevezzen ki, amelyek aztán akadályozzák az alkotó munkát. Felidézte Codrin Munteanu volt prefektusnak az akkori belügyminiszter jelenlétében elhangzott „elszólását” is, miszerint a Kovászna megyei kormánybiztosnak fékként kell működnie.