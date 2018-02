Mindent a vidombáki repülőtérért

Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester tegnap sajtóbeszélgetésen jelentette be, hogy a következőkben mindent megtesznek a Brassó melletti reptér ügyében, hiszen ez a teljes régiónak hasznos, nagyon konkrét pozitív hatása lehet, ugyanis a tapasztalatok szerint egy ilyen létesítmény 60 kilométeres körzetében pezsdíti meg a gazdasági életet.

Akár törvénykezdeményezés révén, akár kormányhatározattal vagy a közlekedési mesterterv módosítása révén, de el kell érni, hogy Bukarest többé ne akadályozza adminisztratív úton vagy anyagi támogatás hiánya által a beruházást, hanem országos érdekeltségű fejlesztésként viszonyuljon hozzá – közölték. Az akadályoztatásban szerepe lehet annak is, hogy a Brassó Megyei Tanács elnöke liberális, Brassó város polgármestere pedig függetlenként nyert mandátumot, ám ugyancsak jobboldali pártban politizált, most pedig éppen a szociáldemokraták vannak kormányon, mindezek ellenére mindent megtesznek, hogy Bukarestet rávegyék a projekt támogatására.

Megismételték ugyanakkor, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata és Kovászna Megye Tanácsa is állja a szavát, és 3–3 millió euróval támogatja a beruházást, amennyiben a többi pénz rendelkezésre áll.

A vidombáki repülőtér alapkövét 10 évvel korábban tették le, hosszas huzavona után 5 éve megépült a kifutópálya, azóta azonban lényegi előrelépés alig történt. A Brassó Megyei Tanács nemrég úgy döntött: nem várnak többet Bukarestre, inkább hitelt vesznek föl, és abból fejezik be a létesítményt. Adrian Veştea, a szomszédos megye tanácsának elnöke január végén azt nyilatkozta: reméli, ha saját forrásokból is, de 2020-ra elkészül a reptér.