Orbán Viktor: Nem engedünk a zsarolásnak

Számunkra Magyarország az első, és harcolni fogunk azokkal szemben, akik meg akarják változtatni Magyarország és Európa keresztény identitását – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök egy tegnapi Facebook-videóban. A kormányfő közölte: a tanácskozáson megtárgyalták a belga miniszterelnök bejelentését, miszerint a közép-európaiakat – köztük Magyarországot is –, ha kell, erővel kényszerítik arra, hogy migránsokat fogadjanak be. A terv szerint ez júniusban, a miniszterelnökök brüsszeli csúcsértekezletén következik be – mutatott rá.

A Fidesz szóvivője, Puskás Imre az ülés után kifejtette, Brüsszelt egyáltalán nem foglalkoztatja, hogy vannak tagországok, amelyek nem értenek egyet a kötelező kvótával. Emlékeztetett: a visegrádi országok már sokszor kinyilatkoztatták, hogy kifejezetten elutasítják a kötelező kvótát. A belga miniszterelnök nyilatkozata viszont azt jelzi, hogy ha kell, Brüsszel a visegrádi országok akarata ellenére is elfogadná a migránsok kötelező betelepítési rendszerét – mondta Puskás Imre.

Szerinte „újra a Soros-terv egy pontjának a megvalósulásáról” van szó. Soros György ugyanis már 2015-ben azt javasolta Brüsszelnek, hogy hozzon létre olyan mechanizmust, amellyel a bevándorlókat felső korlát nélküli kötelező rendszerben osztanák szét az európai uniós országok között – fejtette ki.

A szóvivő hozzátette: Brüsszel a gazdasági migránsok legalizálását tervezi, mindez pedig azt jelenti, hogy az EU meghívót küld több tízmillió migránsnak. Ha ők beérkeznek az EU-ba, az unió pedig elfogadná a kötelező kvótát, akkor felső korlát nélkül osztanák szét ezeket a migránsokat a tagállamokba – mondta. „Ha ez megtörténne, akkor Magyarország nagyon gyorsan egy bevándorlóországgá válna. Ezért nekünk a kötelező kvótát meg kell akadályoznunk, Magyarországot meg kell védeni” – jelentette ki a fideszes politikus.

Charles Michel belga kormányfő hétvégén beszélt arról, hogy ultimátumot adtak a szolidaritást elutasító visegrádi országoknak, s amennyiben június végéig nem sikerül konszenzusra jutni az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsban, akkor nélkülük, minősített többségi szavazással fogják elfogadni a tervezett reformokat.