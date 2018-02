Hóbuli Sugásfürdőn

A Sepsi ReKreatív Rt. és a Tribel’s Aprés Ski szeretettel vár mindenkit a február 10-i Hóbulira Sugásfürdőn. A résztvevők hóemberépítő és különböző ügyességi versenyeken próbálhatják ki magukat; a helyszínen lehetőség nyílik a Winter Outlet, Atomic és Rossignol csapata által bemutatott legújabb sílécek tesztelésére is. A jó hangulatról a We Radio és a Z Dance by Sport-All tánccsoport gondoskodik. Az ünnepség látványos fáklyás menettel zárul, ezt követően a szervezők a Tribel’s Aprés Ski éttermében várják a szórakozni vágyókat. Az autóbuszok menetrendje február 10-én a sepsiszentgyörgyi központi megállóból Sugásfürdőre: 8.30, 11, 14, 16 órakor; a Sugásfürdő–Sepsiszentgyörgy útvonalon: 13, 19, 21 órakor.

Színház

AZ M STÚDIÓ MOZGÁSSZÍNHÁZ és a Frenák Pál Társulat koprodukcióját, a TO_R című előadást szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játsszák. Rendező-ko­reográfus: Frenák Pál.

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ műsorán Sepsiszentgyörgyön: szombaton 19 órától a kamarateremben Harold Pinter: Évforduló, rendező: Alexandru Dabija; vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstú­dióban bérletes vendégproduk­ció: Imago – Fehér Ferenc előadása.

AZ OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadása (rendező: Fazakas Misi) vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön az Andrei Mureșanu Színház Művész Termében.

VÁROSI SZÍNHÁZ. Február 11-én, vasárnap és 12-én, hétfőn 19 órától Yasmina Reza Művészet című darabját láthatja a kézdivásárhelyi közönség a Vigadó Művelődési Házban Barabás Árpád rendezésében. Az előadást, amely a nagyterem színpadán kialakított stúdiótérben játszódik, a Gábor Áron A- és B-bérleteseknek ajánlja a színház.

Cimbora-pályázat

A Cimbora pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy kortárs ifjúsági regényekről 12–15 éves fia­talok írjanak ajánlót. A legmeggyőzőbb ajánlókat (könyvenként egyet) nyomtatásban is közlik, a szerző pedig tiszteletdíjként megkapja a listán szereplő kötetek egyikét. A pályázaton részt vehet minden 12 és 15 év közötti fiatal, aki határidőig beküldi legkevesebb 1700, legtöbb 3000 leütés terjedelmű könyvajánlóját. Cimbi az írások kreatív nyelvezetét és a bátor véleménynyilvánítást értékeli. A következő beküldési határidő: március 5. Kérdéseket a Cimbora Facebook-oldalán, a recenziót pedig e-mailben a jakab.hanga@gmail.com címre várják. Választható művek: Dóka Péter: A kék hajú lány; G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják; Héléne Montardre: A lónak nincs árnyéka; Nógrádi Gábor: A bátyám zseni; Nógrádi Gábor: A gonosz hét napja; Schmuck Ottó: A kelyhesek titkos temploma; Szabó Magda: Abigél; Szabó Magda: Álarcosbál.

Könyvbemutató

CSERNÁTONBAN a Haszmann Pál Múzeumban február 10-én, szombaton 18 órától bemutatják Benő Attila Egy század arcai című verseskötetét. A szerzővel Dimény H. Árpád beszélget. Jelen lesz a kötet illusztrátora, Székely Géza képzőművész, közreműködik a csernátoni férfi dalkör.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Lábas Házban ma 18 órától Hosszú Zoltán képzőművész megnyitja a Prímek Primisszima + című kiállítást. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK vezetője köszönti, közreműködik Boldizsár Szabolcs fuvolán. * A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 17 órakor textilkiállítás nyílik Varrottasok – Kovács Árpád-emlékkiállítás címmel. Megnyitja Gábor Éva, a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakör vezetője.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN az Incze László Céhtörténeti Múzeumban Székely Géza Idő-(k)arcok című grafikai kiállítását ma 17 órakor nyitja meg Deák Ferenc magyartanár. Közreműködik: Fekete Vince költő. Bemutatják Benő Attila Egy század arcai című verseskötetét is (illusztrálta Székely Géza), amelyet Dimény H. Árpád költő méltat.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház A halhatatlanságra vágyó királyfi című, magyar népmeséből készült bábjátékot a stúdiótermében ma 18 órától szabadelőadáson játssza.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102, 15 órától) mai programja: 16 órától 12 katona (amerikai akciófilm) román felirattal; 16.30-tól A világ összes pénze (amerikai krimi) román felirattal; 18.30-tól A Viszkis (magyar akciófilm) román felirattal; 19 órától román felirattal és 21 órától magyar szinkronnal A szabadság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma); 21.15-től Szólíts a neveden (olasz–francia–brazil–amerikai romantikus dráma) román felirattal. Részletek a A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102, 15 órától) mai programja: 16 órától 12 katona (amerikai akciófilm) román felirattal; 16.30-tól A világ összes pénze (amerikai krimi) román felirattal; 18.30-tól A Viszkis (magyar akciófilm) román felirattal; 19 órától román felirattal és 21 órától magyar szinkronnal A szabadság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma); 21.15-től Szólíts a neveden (olasz–francia–brazil–amerikai romantikus dráma) román felirattal. Részletek a www.arta.cityplex.ro /hu honlapon.

Hitvilág

A KOVÁSZNAI központi református templomban vasárnap 16 órától unitárius istentiszteletet tartanak.

XVI. Szellemiség Napok

Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban február 11-éig zajlik a XVI. Szellemiség Napok programja naponta 18 órától: ma – Spirituális Karnebál; szombaton – A tudomány felfedezte azt, amit a nagy misztikusok évezredek óta ismertek: az isteni tudat mindenütt és állandóan jelen van az egész világegyetemben.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Uzonban ma 8–16 óráig az 1-es (központi) transzformátorállomás körze­tében szünetel az áramszolgáltatás.

ZÁRVA AZ USZODA. A Sepsi Rekreatív Rt. értesíti vendégeit, hogy karbantartási munkálatok miatt az uszoda február 11-éig zárva tart. Az érvényben levő bérletek lejárati idejét meghosszabbítják.

SPANYOL NEMZETI EST. Isabel Fernandez, a Zöld Nap Egyesület EVS önkéntese ma 18 órától spanyol nemzeti estre várja az érdeklődőket a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házba. Az esten betekintést nyerhetnek Spanyolország kultúrájába, történelmébe, politikai rendszerébe, építkezési stílusába, gasztronómiai világába és ünnepeibe – külön kiemelve Andalúzia régiót, ahonnan Isa érkezett. Az Európai Önkéntes Szolgálat spanyol önkéntese vetített képes előadással, zenével és videóval mutatja be hazáját. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

FARSANGI EKE-TÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya szombaton szalonnasütéssel egybekötött jelmezes farsangi túrát szervez a Dobollói Piliskére. Szintkülönbség: 700 m. Menetidő: kb. 6 óra. Feltétel: vidám, maszkás turistákat várnak. Találkozás a sepsiszentgyörgyi Carrefour (volt Billa) Áruház parkolójában 8 órakor. Érdeklődni a 0720 547 972-es telefonszámon lehet Gajdó Évánál.

SZABLYAVÍVÓ-TANFOLYAM SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola heti két edzéssel vár jelentkezőket gyerek (9–14 év) és felnőtt (14–99) csoportba. Azt a történelmi vívást tanítják, amely nemcsak az 1848-as forradalomban volt őseink tudása, hanem a magyar sportvívókat is évtizedek óta a világ élvonalában tartja. Nyílt edzések, ingyenes kipróbálási lehetőség! További információk a Facebook-oldalon vagy a 0745 069 121-es telefonszámon.

Ügyintézés

Az RMDSZ mai kiszállási programja: 14.30–16 óráig az uzoni Pünkösti-kúrián; 16.30–18 óráig a szentivánlaborfalvi orvosi rendelőben; 18.30–20 óráig a lisznyói iskolában; 14.30–16 óráig Zabola Polgármesteri Hivatalában; 16.30–18 óráig a székelytamásfalvi református imaházban; 18.30–20 óráig a szörcsei óvodában.