Meglepetést okozna a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga)

A csapatok a szeptemberi odavágóban és az októberi Román Kupa tizenhatoddöntőjében is találkoztak egymással, mindkét alkalommal a Craiova hagyta el győztesen a pályát. A 11. fordulóban a Dolj megyeiek 3–2 arányban nyertek, a szentgyörgyiek részéről Hadnagy és Astafei volt eredményes, az oltyánoktól pedig Burlacu, Gustavo és Bancu iratkozott fel a gólszerzők listájára. A Román Kupában a Devis Mangia irányította csapat 2–0-ra győzedelmeskedett Mitriţă és Băluţă találataival. E pontvadászat előző fordulójában a tizenkettedik helyet elfoglaló Sepsi OSK 1–0-ra nyert a vendég Temesvári Poli ellen, míg a Craiova döntetlent játszott (2–2) a Dinamo otthonában.

„Fontos mérkőzés előtt állunk, amely nemcsak nekünk, hanem a Craiovának is legalább annyira lényeges. A legfontosabb, hogy mindenki egészséges legyen, egyelőre csak Sebastian Ghinga nem bevethető, ő eltiltás miatt kénytelen kihagyni ezt a meccset. A többiek rendben vannak fizikailag, ha az időjárás nem is volt kedvező az utóbbi napokban, vigyáztunk a fiúk egészségére. Sok évet játszottam Craiován, ahol két Román Kupa- és egy bajnoki elsőséget is ünnepelhettem. Nem igazán játszanék ellenük, de ilyen az élet. Ezt a mérkőzést is komolyan fogjuk venni, hiszen a Craiováé az egyik legjobb csapat a bajnokságban. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy pozitív eredménnyel zárjuk a mérkőzést és három ponttal térjünk haza. Craiován nagyszerű játékosok vannak, a kispadon is jó képességű labdarúgók ülnek, szóval figyelmesnek kell lennünk. Ha a rangsorra nézünk, Craiova az esélyesebb, de én bízom a játékosaimban, és nem félünk egyetlen ellenféltől sem, minden mérkőzésen jó eredményben reménykedünk, ezért edzünk mindennap” – fogalmazott tegnap Eugen Neagoe vezetőedző, aki bízik abban, hogy a Sepsi OSK a lehető leghamarabb a sepsiszentgyörgyi stadionban játszhat, hiszen szerinte akár ötezer ember is kilátogathat a hazai mérkőzésekre.

A sajtótájékoztatón az elefántcsontparti Ousmane Viera is jelen volt, aki elmondta, jól érzi magát Sepsiszentgyörgyön, és csapatkapitányként fontosnak tartja csapattársai motiválását. „Ha jól játszunk, okozhatunk meglepetést egy kiváló csapat ellen. Nem kirándulni megyünk Craiovára, tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de készen állunk” – mondta a középhátvéd.

A forduló további mérkőzései: Temesvári Poli–FC Voluntari (ma, 18 óra), Astra Giurgiu–Medgyesi Gázmetán (ma, 20.45 óra), Bukaresti Juventus–FC Viitorul (szombat, 18 óra), FCSB–Kolozsvári CFR (szombat, 20.45 óra), Jászvásári Politehnica–FC Botoşani (hétfő, 18 óra), Concordia Chiajna–Dinamo (hétfő, 20.45 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV élőben közvetíti. (miska)