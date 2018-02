Szombaton kezdődik a férfi Román Kupa (Kosárlabda)

Az idén részt vevő nyolc csapatból hat tavaly is szerepelt a nyolcas döntőben, az Argeş Piteşti és a Temesvári Timba újonc az előző évhez viszonyítva, illetve érdekesség, hogy először rendezik olyan városban az eseményt, ahol nincs élvonalban játszó férficsapat. A címvédő Kolozsvári U-BT a Román Kupa első számú esélyese, viszont a Nagyszebeni BC, a Nagyváradi MSC és a Steaua Eximbank is jó eséllyel pályázik a végső győzelemre.

A február 10–14. közötti eseményre a kosárlabda-kedvelők a városi autóbuszokkal is kijuthatnak a Sepsi Arénához, a jegyek ára 2 lej. A 17.15-kor kezdődő mérkőzések előtt 16.40-kor indul a busz a Gólya utcai végállomástól, majd az Állomás negyed érintésével megy ki a sportlétesítményhez. A 20 órakor kezdődő találkozók előtt két autóbusz is indul, előbbi 19.15-kor, utóbbi 19.30-kor. A mérkőzés vége után is igénybe lehet venni a tömegközlekedési eszközöket.

Kedden és szerdán 19 órától lesz a döntő és az All Star Game is, így az autóbuszok 18.15-kor és 18.30-kor indulnak.

Az ötnapos eseményre 50 lejbe kerül a bérlet, amely nyolc mérkőzést tartalmaz: négy negyeddöntő, két elődöntő, döntő és All Star Game. A napijegyet 15 lejért (két mérkőzés), míg az egy találkozóra érvényes jegyet 10 lejért lehet majd megvenni, de ezek csak a mérkőzések kezdete előtt a helyszínen szerezhetők be. 18 év alattiak ingyen vehetnek részt az eseményen, amennyiben felmutatnak egy erre vonatkozó igazoló okiratot.

A Final Eight és az All Star Game programja:

* február 10., szombat: Galaci Phoe­nix–Nagyváradi MSC (17.15 óra), Temesvári Timba–Steaua Eximbank (20 óra)

* február 11., vasárnap: Nagyszebeni BC–Temesvári BC (17.15 óra – Digi­Sport), Argeş Piteşti–Kolozsvári U-BT (20 óra – DigiSport)

* február 12., hétfő: első elődöntő (17.15 óra – DigiSport), második elődöntő (20 óra – DigiSport)

* február 13., kedd: döntő (19 óra – DigiSport)

* február 14., szerda: All Star Game (19 óra – DigiSport).