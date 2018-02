Sepsiszentgyörgyi fiú lehet a Playboy év férfija

Februárban ötödik alkalommal indul a Playboy Man of the Year választása, amivel a magazin célja, hogy olyan példaképeket mutasson be, akik saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak és sikereikkel másokat is inspirálnak. Eddig Előadóművész, Sportolók és YouTuberek kategóriák voltak, idéntől már Alkotókra és a tavalyi év legnagyobb Berobbanóira is lehet voksolni. Emellett a leginspirálóbb nőknek is van egy kategória, a Múzsa.Dezső Bencét a YouTuber kategóriá­ban jelölték. A sepsiszentgyörgyi fiú, aki jelenleg Budapesten él, már valamivel több mint 360 ezer követővel dicsekedhet, ami a magyar YouTu­berek között a 13. helyhez elég. Tavaly megkapta az Év Háromszéki Innovatív Vállalkozója elismerést is. Bence mellett Nessaj (346 ezer feliratkozó), Török Ábel (177 ezer), Henry Kettner (107 ezer) és Kovács Zsolt (92 ezer) van versenyben.Az Előadóművészek között ott van Scherer Péter, Anger Zsolt, Danny Blue, Janklovics Péter és Dóra Béla, míg a Sportolókat Fucsovics Márton, Lékai Máté, Hanga Ádám, Kozma Dominik, valamint Vámos Márton képviseli.De az Év Múzsája díjának átadása sem marad el idén, a címért Balsai Móni, Borbély Alexandra, Mádai Vivien, Pásztor Anna mellett Kiss Virág is indul.Az új kategóriában, a Berobbanókban, azaz az elmúlt év legnagyobb felfedezettjeinél Szalay Bence, Kovács Tamás és Fehér Tibor színészek, valamint Horváth Tamás énekes és Závodi Marcell zenei producer található.A másik új kategóriában, az Alkotókban Dragomán György író, Nánási Pál fotós, Tábori-Simon José tervező­grafikus művész, Krausz Gábor séf, valamint Mundruczó Kornél rendező kapott helyet.A Playboy Man Of The Year-jelöltjei­re március 26-áig lehet szavazni a http://www.playboy.hu/manoftheyear / oldalon.