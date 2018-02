A vallási béke szigete, Erdély...

Előző írásunk

Manapság ritkaságszámba megy, ha egy községben nem panaszból, hanem elégedettségre okot adó jelenségekből, tervekből van több. Bardoc ilyen hely. Balázsi Dénes polgármester szerint lehetne jobb is, több is, de azért bő tízmillió lejből építkeznek, felújítanak. A Benkő József Általános Iskola szakképzett pedagógusai olyan lelkesedéssel és elkötelezettséggel végzik munkájukat, hogy az nem csak helyi gyermekek, de az olasztelekiek, sőt, a barótiak számára is vonzóvá teszi a tanodát. Persze, azért tennivaló és gond is akad.