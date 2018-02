Külföldi fát is feldolgoznak (Párbeszédet kezdeményez a rétyi fűrészüzem)

A közel hetven hektáron fekvő rétyi fűrészüzemről Vucic Zsigmond projektvezető bemutatója és terepszemléje nyújtott átfogó képet. Mint mondta, pillanatnyilag 460 alkalmazottat foglalkoztat a jelenleg kapacitásának 70 százalékán működő gyár. 2017-ben közel 598 ezer köbméter rönkfát dolgoztak fel, ami kevéssel, de elmarad a 800 ezer köbméteres engedélyezett termelési célkitűzéstől. Foglalkoztatottjaik jelentős része sepsiszentgyörgyi (a megyén kívüliek aránya elenyésző, mindössze 2 százalék), Rétyről – amint a település polgármestere említette – mintegy negyvenen, mások 15–20 km-es körzetből (a legtöbben Zágonból, Csernátonból, Kézdivásárhelyről, Kovásznáról, Papolcról, Zaboláról) járnak be dolgozni a telephelyre, ehhez a gyár hat díjmentes autóbuszjáratát vehetik igénybe. Elismerte, a munkaerő átlag 2,6 százalékos szezonális vándorlása őket sem kerüli el, nyár kezdetén vannak, akik külföldön vállalnak munkát. A rétyi fűrészüzemben egyébként két váltásban – a munkaidő napi 12 óra –, a hét minden napján dolgoznak.

A bérekről Vucic Zsigmond lapunk érdeklődésére elmondta, a termelésben fizetett átlagbér tavaly az országos bruttó minimálbér 167 százaléka volt, emellett munkatársaik különféle kiegészítő – termelési, év végi – juttatásokra is jogosultak, ételjegyet is kapnak, és magán egészségügyi biztosításra jogosultak. Ugyanakkor 2015-től 230 kollégájuk továbbképzését finanszírozták.

Naponta 30–50 teherautónyi rönkfa gördül be a rétyi üzem hatalmas udvarára, a szállítmányok eredetét és útját indulástól érkezésig szigorúan követik egy erre kidolgozott rendszer révén. Nyersanyag tekintetében az előző évben felvásárolt mennyiség 683 ezer köbméter rönkfa (lucfenyő) volt, ennek 35 százaléka külföldről – Finnországból, Szlovákiából, Csehországból, illetve Lengyelországból – érkezett vasúton a rétyi Schweighofer-gyárba. Vucic lapunk kérdésére rámutatott, azért szorulnak behozatalra is, mert a szigorodó törvénykezés miatt bizonyos beszállítókat kiszűrtek, kevesebb fa van a piacon, másrészt ott olcsóbb a nyersanyag, mint Romániában. A Rétyen előállított fűrészárut tavaly 27 országban értékesítették, jelentős mértékben – 44 százalék – Romániában, továbbá 21 százalékát Japánban, 10 százalékát az Amerikai Egyesült Államokban, s 7 százalékkal szerepel a piaci részesedésben Ázsia többi része.

A találkozón jelen lévő rétyi önkormányzati vezető, Dombora Lehel lapunknak elmondta, ingatlanadóként tavaly 1,2 millió lejt fizetett be a község kasszájába a Schweighofer-gyár, idén ez az összeg kissé magasabb. Hozzáfűzte, ez a pénz három-négy Réty méretű község éves saját bevételének felel meg.

A társadalmi felelősségvállalás kapcsán Vucic Zsigmond megemlítette, közel 600 ezer eurót fordítottak eddig közösségi fejlesztésekre, támogatásukkal egyesületek és intézmények működését segítették, többek közt a megyei és a kézdivásárhelyi kórházat, a bodoki nemzetközi fogathajtó­pályát, de a rétyi délutáni oktatást, valamint szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó egyesület programjait is. Jelenlegi hosszabb távú projektjük a Pro Wood regionális faipari klaszter és a Puskás Tivadar Szakközépiskola diákjainak bevonásával zajlik: a megyei tanács alárendeltségébe tartozó szociális intézmények számára készül bútorzat az üzem által felajánlott bútor­lapokból.