Elrománosodott a prefektúra

Megugrott az influenzás megbetegedések száma Háromszéken is, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba több beteget utaltak be ezzel a diagnózissal az elmúlt napokban, ketten már gyógyultan haza is mehettek. Ugyancsak az influenza miatt ideiglenesen látogatási tilalmat rendeltek el a leginkább veszélyeztetett részlegeken, az intenzív terápiás és az újszülött osztályon.