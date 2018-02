Tombol az influenza

Megugrott az influenzás megbetegedések száma Háromszéken is, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba több beteget utaltak be ezzel a diagnózissal az elmúlt napokban, ketten már gyógyultan haza is mehettek. Ugyancsak az influenza miatt ideiglenesen látogatási tilalmat rendeltek el a leginkább veszélyeztetett részlegeken, az intenzív terápiás és az újszülött osztályon.

A fertőzés beigazolódott, ugyanazok a vírusok okozták a megbetegedéseket, mint az ország más megyéiben – közölte érdeklődésünkre dr. Kováts István főorvos, a fertőző osztály vezetője. Elmondása szerint jelenleg 15 beteget ápolnak, de nem mind influenzával. Eddig minden esetben kedvező volt a kór lefolyása, de aki kórházba kerül, az súlyosabb eset, többségük nem is volt beoltva. Az oltás ugyan nem nyújt teljes védettséget, de enyhébb lefolyású a grippé – magyarázta. Az influenza enyhe formái esetében elég a lázcsillapítóval, vitaminokkal való védekezés, illetve a másoktól való elszigetelődés; háziorvoshoz, aki el tudja dönteni, hogy szakorvosi vizsgálatra van-e szükség, a betegség elhúzódása vagy valamilyen más veszélyeztető tényező (például dohányzás, cukorbetegség, asztma) megléte esetén érdemes fordulni.

Dr. Kováts István néhány megelőzési tanácsot is megfogalmazott: a könnyű és vitamindús étkezés és gyakori kézmosás mellett azt is, hogy kerüljük a zsúfolt helyeket (tömegközlekedési eszköz, mozi stb.), a betegség heveny szakaszában pedig a lehető legkevesebbet érintkezzünk másokkal, hogy ne adjuk tovább a fertőzést. Az óvodákban, iskolákban mindennap járványtani ellenőrzést kell tartani az akut betegek kiszűrésére, így korlátozható a leghatékonyabban az influenza terjedése.

Országos szinten az elmúlt tíz napban újabb nyolc influenzás beteg halt meg, így 16-ra emelkedett a ragályos betegség áldozatainak száma – közölte tegnap Sorina Pintea egészségügyi miniszter. A kórnak Székelyföldön is vannak halálos áldozatai: Csíkszeredában egy 65 éves, más betegségekben is szenvedő nő számára vált végzetessé, hogy influenzavírussal is megfertőződött, Maros megyében pedig egy 50 éves és egy 40 éves influenzás férfi vesztette életét, mindkettejüknek más betegsége is volt. A tárcavezető szerint a betegség terjedése ellenére nem lehet még járványról beszélni az egészségügyi világszervezet szabványainak értelmében. Hozzátette: tavaly ilyenkor már 21 halottja volt az influenzának Romániában.

Az országos tisztiorvosi szolgálat (INSP) honlapján csütörtökön közölt friss összesítésből kiderült: az idei ötödik naptári héten (január 29.–február 4.) 108 ezren fordultak orvoshoz heveny légúti megbetegedéssel. Ez csaknem 24 százalékos növekedést jelez az előző héthez képest, és 12 százalékkal magasabb a tavalyi év ötödik hetében feljegyzett adatnál. A vizsgált időszakban az előző héthez képest csaknem megduplázódott az igazolt influenzás megbetegedések száma, amely az ötödik héten elérte az 543-at.