Ontja a pénzt a kormány? (Rendőrségi székház Sepsiszentgyörgyön)

Eugen Palade újságírói felvetés nyomán bocsátkozott részletekbe a 2008-ban elkezdett épület helyzetéről. Eszerint a munkálatok közel 70 százalékát sikerült megvalósítani, 2017-ben többéves várakozás után az összköltség harminc százalékának megfelelő, azaz 7,5 millió lejes támogatást kaptak a minisztériumtól. A megyei kapitányság közbenjárására idén hasonló nagyságrendű támogatásra számítanak, 3,5 millió lejt már jóváhagytak a szaktárcánál, a többire pedig elég határozott ígéretet kaptak mind a minisztériumtól, mind az országos főkapitányságtól. Palade úgy vélte, ha a finanszírozás ténylegesen megvalósul, az év végére az épület főszárnya teljes egészében használhatóvá válik, és terveik szerint decemberig adott osztályok és részlegek már át is költöznek a jelenlegi Kőrösi Csoma Sándor utcabeli székházból.

Amint arról már több rendben is írtunk, a csendőrségi laktanya szomszédságába elképzelt három szárnyból álló, több mint 3500 négyzetméteres rendőrségi székház (amelyben az irodákon kívül étkező, garázsok, fogda, valamint egy tornaterem is helyet kap) összesen közel tízmillió eurót kóstál, ami jelenleg 45 millió lej körüli összeget jelent. A kivitelezési határidő 2011 lett volna, de már az indulást követően többször is megakadt a kizárólag kormányalapokból finanszírozott beruházás, olyannyira, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata hét évvel ezelőtt arról kezdett tárgyalni a belügyminisztériummal és az idegenforgalmi szaktárcával, hogy végül az akkor még csak torzóként létező ingatlan és a hozzá tartozó másfél hektáros terület visszakerül a város tulajdonába, az épület más rendeltetést kap – az Országos Lakásügynökség átalakítja lakóépületté, az önkormányzat pedig vállalja a közművesítést. A jórészt leszögezett feltételek között akkor az szerepelt, hogy az épületben száz szolgálati lakást (a tervezett fele) a helyi belügyminisztériumi alkalmazottak (csendőrök, rendőrök) kapják. Az elképzelésből, amelyre vita árán, de a városi képviselő-testület is rábólintott, a kormányváltást követően nem lett semmi, a munkálatok pedig évente haladtak valamennyit, a leglátványosabban az elmúlt két és fél-három évben.