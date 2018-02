Nem okozott meglepetést a februári havazás

Az utakat folyamatosan takarították – a februári havazás végre nem érte meglepetésszerűen a karbantartókat –, az autósoknak esetleg a latyak okozott fejtörést. Félő volt, hogy a fákon megtelepedett súlyos hó miatt ágak törhetnek le, akár gyökerükből is kifordulhatnak a törzsek, de komolyabb bajról nem érkezett jelentés.

Kommandón estefelé állt el a havazás, akkorra a hóréteg vastagsága elérte a tizenöt centimétert. Hideg azonban nem volt, a hó fokozatosan olvadt, nem tudott megállni. A község területén a polgármesteri hivatal erőgépe és az utak téli karbantartására szerződött vállalkozó célgépei folyamatosan takarították a havat, nem volt elakadás – számolt be Kocsis Béla polgármester.

A Kovászna–Kommandó útvonal is gond nélkül járható, az erőgépek munkájának köszönhetően nem vastagodhatott meg a friss hóréteg a szakaszon, csúszásgátlót is megfelelő mennyiségben szórtak.