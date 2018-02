Elővigyázatosságra ösztönöznek

A hatóságok azt javasolják, amennyiben lehetséges, ne tartsunk értéktárgyakat – táskát, pénztárcát, mobiltelefont, navigációs elektronikai eszközöket – az autónkban. Gondoskodjunk arról, hogy az ajtókat, csomagtartót bezárjuk, még akkor is, ha csupán néhány percre hagyjuk el a járművet, s az ablakokat is húzzuk fel. Bár költséges, a riasztóberendezés beszerelése is hasznos lehet. Amennyiben gépkocsinkat feltörik, első teendőnk az legyen, hogy hívjuk a rendőrséget – tanácsolják –, s a hatóságok érkezéséig lehetőleg ne érjünk az autóhoz, hogy ne semmisítsük meg az esetleges nyomokat. (dvk)