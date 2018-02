Román vircsaft Brüsszelben

Az ülésen Věra Jourová uniós igazságügyi biztos is részt vett, aki az Európai Bizottság nevében a vitatott szabályok felülvizsgálatára szólította fel Bukarestet, kiemelve, hogy a kérdést társadalmi vitára kellene bocsátani a konszenzusos megoldás érdekében. „A bizottság soha nem rejtette véka alá, hogy osztja azon román állampolgárok ezreinek aggodalmát, akik a törvény ellen tiltakozva utcára vonultak” – mondta.

A vitában felszólalók többsége az igaz­ságszolgáltatás függetlenségének fontosságát hangsúlyozta, és annak biztosítására szólította fel a román hatóságokat.

Tőkés László fideszes EP-képviselő üdvözölte a kérdés napirendre tűzését. „Ideje volt már, hogy az Európai Bizottság szakítson a kettős mérce alkalmazásával, és pártpolitikai elfogultsággal ne csupán Magyarország és Lengyelország ellenében folytasson eljárást a jogállamiság megsértése miatt, hanem végre Románia szocialista kormányán is számon kérje azt” – fogalmazott.

Az ugyancsak néppárti Traian Ungureanu pedig leszögezte, hogy a román kormánypárt csak választást nyert, és nem ellenőrzést a bírói rendszer fölött.

Közleményében a szociáldemokrata frakció aláhúzta: „semmifajta politikai színezet vagy nemzeti kötődés nem írhatja felül elkötelezettségünket a jogállamiság mellett. A bukaresti hatóságok azonban őszintén készek rá, hogy magyarázattal szolgáljanak az igazságügyi reformról, a kérdéses ügyeket pedig összhangba hozzák az európai normákkal”.

„Határozottan visszautasítjuk az ügy átpolitizálását és mindenféle támadást az Európai Néppárt részéről. Nincs »román ügy« Európában. Az EPP-nek és a jobboldali erőknek inkább Magyarországgal és Lengyelországgal kellene foglalkozniuk, amelyek kormányai mélységesen, konkrétan és folytatólagosan veszélyeztetik a demokráciát és a jogállamiságot” – közölte Tanja Fajon, a szociáldemokrata képviselőcsoport egyik alelnöke.

Elégedetlenségének adott hangot szerda este Tudorel Toader igazságügyi miniszter a romániai igazságügyi törvényekről tartott európai parlamenti vita kapcsán. A tárcavezető főleg azt kifogásolta, hogy „teljesen politikai síkon” folyt a vita. „Egyesek úgy beszéltek az igazságügyi törvényekről, hogy nem is ismerik ezek tartalmát” – nyilatkozta Toader a vitát követően, hozzátéve, hogy leltárt készít „az elhangzott valótlanságokról”. A miniszternek meggyőződése, hogy nem az igazság kiderítése volt a cél, szerinte erre utal az is, hogy bár ő maga is jelen volt a vitán, nem engedték felszólalni.

Toader ugyanakkor kifejtette, hogy a felszólalásában az Európai Bizottság álláspontját képviselő Věra Jourová, az Európai Unió jogérvényesülésért felelős biztosa nagyon jól ismeri a romániai igaz­ságszolgáltatási rendszert, de az általa tett kijelentések „vélhetően nem tőle származnak”.

A három törvényből álló igazságügyi csomagból január végén a második jogszabály is megbukott az alkotmánybírósági normakontrollon. A taláros testület várhatóan a jövő héten dönt majd a harmadik törvényről.