Népszerű a Köldökzsinór program

Novák Katalin szerint nagy az érdeklődés Erdélyben a 2018 elejétől a határon túlra is kiterjesztett Köldökzsinór program iránt: már 423-an kérvényezték az anyasági támogatást, a babakötvényre pedig közel 200 kérvényt nyújtottak be.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyi államtitkára egy tegnapi kolozsvári sajtótájékoztatón elmondta: még csak alig több mint egy hónap telt el azóta, hogy a határon túliak is igénybe vehetik a magyarországi családtámogatásokat, de máris látszik, hogy ez az egyik legnépszerűbb anyaországi program. Amint részletezte, a Köldökzsinór programnak két eleme van: az anyasági támogatás és a babakötvény. Bárhol a világon, ha magyar édesanyától, vagy magyar édesapától, vagy magyar szülőktől gyermek születik, jogosult a 64 125 forintos anyasági támogatásra. Hozzátette: a kérelmeket a magyar külképviseleteken lehet benyújtani legkésőbb fél évvel a gyermek megszületése után.

A babakötvényt a magyar gyerekek jövőjébe tett hosszú távú befektetésként mutatta be. Aki ezt igényli, a megszülető gyermeke számára nyitott számlán a magyar állam elhelyez 42 500 forintos kezdőtőkét. Erre a számlára a szülők is befizethetik a gyermekük jövőjére szánt összegeket, amelyekhez a magyar állam kamattámogatást nyújt. A pénzhez a kedvezményezett gyermek 18 éves korában férhet hozzá. „Tudni fogja, hogy ezt a megtakarítást egyfelől a szüleitől, másfelől az anyaországtól kapta” – fogalmazott az államtitkár. Kérdésre válaszolva azt mondta, soknak tűnhet a 18 év, amíg várni kell ahhoz, hogy a támogatást a kedvezményezett gyermek felhasználhassa, de a családpolitika lényege, hogy kiszámítható, tervezhető legyen. „Amíg mi vagyunk kormányzati pozícióban, ezekre a támogatásokra lehet számítani” – jelentette ki. Hozzátette: a Fidesz–KDNP-koalíció eldöntötte, hogy a családtámogatási rendszert soha nem fogja megnyirbálni, csak hozzátesz új elemeket.