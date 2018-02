Akkor azt mondta, olyan érzelmekkel lépett az előadóterembe, mint húsz évvel korábban, egyetemistaként, és azt is hangsúlyozta, hogy szeretne jelen lenni a kötelező kurzusokon, ugyanakkor e-mailen is elkéri az előadások szövegét. Ehhez képest az exképviselő, egykori regionális fejlesztési és turisztikai miniszter igencsak ritkán látogatott el az egyetemre, konkrétan egyszer sem. És mert a vizsgákon sem jelent meg, az oly szépen hangzó pasztorális tanácsadás és pszichoszociális asszisztensi mesterképző csak álom maradt számára: halmozott távolmaradás miatt kizárták az egyetemről. (Agerpres)

SAJÁT ÜGYÉSZÜKET VÁDOLJÁK. Bűnpártolás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség saját alkalmazottja, Mihaiela Moraru Iorga ügyész ellen. A vádhatóság közleménye értelmében Moraru 2015 és 2017 között egy, akkor a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség ploieşti-i ügyosztálya által indított eljárásban érintett, nemzetközi körözés alatt álló gyanúsított kérésére tetteivel akadályozta az ügyben folytatott nyomozást és a gyanúsított felelősségre vonását. Morarut tavaly megpróbálta eltávolítani a korrupcióellenes ügyészségről Laura Codruţa Kövesi főügyész, tisztségből való felmentését a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács is jóváhagyta, a bukaresti ítélőtábla azonban felfüggesztette a rendelet végrehajtását, így az ügyész visszakerült tisztségébe. (Agerpres)

ROMÁN ÉRZELMEKKEL NEM VÁDOLHATÓ. Mármint Igor Dodon, a Moldovai Köztársaság államfője. Aki azzal válaszol az idén lendületet vett unionista mozgalomra – nemrég 12 moldovai falu polgármestere aláírt egy jelképes egyesülési nyilatkozatot Romániával –, hogy közzétett egy több mint 50 települést tartalmazó listát, melyek elöljárói „antiegyesülési” nyilatkozatot írtak alá. Ezt megspékelte az elnök egy Facebook-bejegyzéssel is: „Települések százai fogják aláírni a Moldovai Köztársaság államiságát támogató nyilatkozatot. Az unionista ideológusok ötlete visszafelé sült el. Egyesülés helyett moldovai hazafiságot kapnak” – jegyzi meg az elnök. (Főtér)

TŰZ ÁLDOZATTAL. Tegnap reggel kigyulladt egy használaton kívüli vagon a temesvári Északi pályaudvaron. Egy személy a lángok martalékává vált, egy másikat másod- és harmadfokú égési sebekkel kórházba szállítottak. A Temes megyei katasztrófavédelmiseket tegnap reggel öt óra körül hívták a helyszínre. Az oltást négy tűzoltóautóval végezték. A halálos áldozat személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani. A tűz valószínűsíthető oka zárt térben gyújtott nyílt láng. (Főtér)