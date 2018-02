Csukafogta róka (Mátyás, az igazságos)

Előző írásunk

Ismeritek-e Kíváncsi Marci történetét? Ugye nem? Hát ezen könnyen segíthetünk, mert én ismerem, és el is mesélem nektek.

Ezt a Kíváncsi Marcit semmi más nem érdekelte, csak az, hogy hol lehet a világ vége. S hiába kérdezte akárkitől a faluban, senki sem tudta megmondani neki. Végül is így szólt: – Ha addig élek is, de elindulok, és megkeresem a világ végét. Tarisznyát akasztok a vállamra, vándorbotot veszek a kezembe, s meg sem állok addig, míg a világ végén nem lógatom a lábamat…