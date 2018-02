* A Vártemplomi Református Egyházközség negyedik alkalommal csatlakozik a Házasság hete kezdeményezéshez. Vasárnap a 10, 25 és 50 éves házasokat köszöntik a 10 órától kezdődő hálaadó istentiszteleten. Szeretettel várják azokat a házaspárokat, akik 1968-ban, 1993-ban, és 2008-ban mondták ki a boldogító igent. A részvételi szándékot kérik, jelezzék Bucsi Zsolt Tamásnál (0742 413 269) vagy Hajdú Lorándnál (0740 656 386).

KÉZDIVÁSÁRHELYEN ma 18 órától a Hotel Átriumban romantikus est házaspároknak (bejelentkezés Bándi Katinkánál a 0748 211 796-os telefonon) – előadást tart Hajlák Attila István, a Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze; vasárnap 11 órától a főtéri református templomban házasság heti istentisztelet; 11.15-től a Boldog Özséb-templomban szentségimádás a házasságokért és 12 órától szentmise a házaspárok megáldásával. További részletek a www.hazas­saghete.ro honlapon.

ERDŐVIDÉK tíz településén február 11–18. között tartják az ökumenikus rendezvénysorozatot. A vasárnapi program Baróton: 13 órától házasság heti nyitó istentisztelet az unitárius templomban, közreműködik a Kájoni Consort régizene-együttes; 15 órától a vállalkozóközpontban biliárdverseny házaspároknak és pároknak (jelentkezni szombaton 17 óráig lehet Lázár Zoltánnál a 0746 900 944-es telefonon). Hétfőn: Baróton 18 órától szentmise a katolikus templomban, ezt követően lelkigyakorlat házaspároknak a plébánia hittantermében – Biró Károly római katolikus segédlelkész; Felsőrákoson 18.30-tól az unitárius szeretetotthonban A házasság második fele – Tordai Zsófia pszichológus (Barót) előadása; Köpecen 19 órától a református imateremben A mi házunk a mi várunk – ön- és társismeretet segítő játékok házaspároknak – Pál-Hadnagy Ilona gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember (Bardoc) és Pál Szidónia szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember (Barót) – előzetes bejelentkezés a hadnagyilona@yahoo.com e-mail-címen, házigazda: Nagy Adél tiszteletes asszony; Vargyason 19 órától az unitárius szeretetotthonban Ketten párban – interaktív játékok pároknak és házaspároknak – Bogyor Izabella gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember (Barót) és Demeter Mária szociális szakértő, tanácsadó (Barót).



Hóbuli Sugásfürdőn

A Sepsi ReKreatív Rt. és a Tribel’s Aprés Ski szeretettel vár mindenkit ma a Hóbulira Sugásfürdőn. A résztvevők hóember­építő és különböző ügyességi versenyeken próbálhatják ki magukat; a helyszínen lehetőség nyílik a Winter Outlet, Atomic és Rossignol csapata által bemutatott legújabb sílécek tesztelésére is. A jó hangulatról a We Radio és a Z Dance by Sport-All tánccsoport gondoskodik. Az ünnepség látványos fáklyás menettel zárul, ezt követően a szervezők a Tribel’s Aprés Ski éttermében várják a szórakozni vágyókat.

Az autóbuszok menetrendje ma a sepsiszentgyörgyi központi megállóból Sugásfürdőre: 10, 12, 16, 18 és 19.30 órakor; a Sugásfürdő – Sepsiszentgyörgy útvonalon: 13, 19, 22 órakor.



Színház

AZ M STÚDIÓ MOZGÁSSZÍNHÁZ és a Frenák Pál Társulat koprodukcióját, a TO_R című előadást ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játsszák. Rendező-koreográfus Frenák Pál.

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ műsorán Sepsiszentgyörgyön: ma 19 órától a kamarateremben Harold Pinter: Évforduló, rendező Alexandru Dabija; vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban bérletes vendégprodukció: Imago – Fehér Ferenc előadása.

AZ OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadása (rendező Fazakas Misi) vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön az Andrei Mureșanu Színház Művész Termében.

VÁROSI SZÍNHÁZ. Február 11-én, vasárnap és 12-én, hétfőn 19 órától Yasmina Reza Művészet című darabját láthatja a kézdivásárhelyi közönség a Vigadó Művelődési Házban Barabás Árpád rendezésében.



Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES február 12-én, hétfőn 19 órától A banda című előadását játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók (telefon: 0267 312 104).



Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Pa­rittya Egyesület szervezésében február 14-én 18 órától a Köntés Kávézóban Képeslapok 1918-ból – egy csendőr szerelmes vallomásai címmel kiselőadás és tárlatmegnyitó.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102, 15 órától) mai programja: 11.15-től és 11-30-tól Lengemesék (rajzfilm); 12.45-től The Star (animáció); 13-tól és 14-30-tól A világ összes pénze (krimi); 15.30-tól Sztálin halála (fekete komédia); 17-től Szólíts a neveden (romantikus dráma); 17.45-től A Viszkis (akciófilm); 19.30-tól Testről és lélekről (játékfilm); 20.15-től és 21.45-től A szabadság ötven árnyalata (dráma). Vasárnap: 11.15-től és 11.30-tól Lengemesék; 12.45-től The Star; 13-tól A világ összes pénze; 14.30-tól Proud Mary (akcióthriller); 15.30-tól A Viszkis; 16.30-tól Kincsem; 18-tól és 21-től A szabadság ötven árnyalata; 18.45-től Szólíts a neveden; 20.15-től Sztálin halála.



Könyvbemutató

CSERNÁTONBAN a Haszmann Pál Múzeumban ma 18 órától bemutatják Benő Attila Egy század arcai című verseskötetét. A szerzővel Dimény H. Árpád beszélget. Jelen lesz a kötet illusztrátora, Székely Géza képzőművész, közreműködik a csernátoni férfi dalkör.



Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban vasárnap a 10.30-as hálaadó szentmisén ünneplik azokat, akik ezelőtt 50, illetve 25 esztendővel kötöttek házasságot.



XVI. Szellemiség Napok

Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban ma 18 órától: A tudomány felfedezte azt, amit a nagy misztikusok évezredek óta ismertek: az isteni tudat mindenütt és állandóan jelen van az egész világegyetemben; vasárnap 18 órától: A játék szerepe az isteni színjátékban. Az előadásokat meditációs gyakorlat és filmvetítés kíséri. A belépés ingyenes.



Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Farma-Line III. (0267 402 209), csütörtökig naponta 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I. bejárat, 1-es ajtó alatti Oral Care fogászati rendelőben ma és vasárnap 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket. Telefon: 0267 708 465.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Naponta 8–9 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében Uzonban hétfőtől szerdáig, Magyaróson hétfőtől péntekig; Sepsiszentkirályban hétfőtől péntekig; Lisznyópatakon kedden 8–9 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A SUGÁS NYUGDÍJASSZERVEZET értesíti tagságát, hogy február 22-én 16 órától tartja közgyűlését. Jelenlét hiányában 23-án 16 órakor megismétlik a sepsiszentgyörgyi Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében.