Fellobbant a láng, és megkezdődött a téli olimpia (Pjongcsang, 2018)

A rendező ország történetét bemutató zenés, táncos műsor után került sor a részt vevő országok csapatainak bevonulására 35 ezer néző előtt. A stadionba – a dél-koreai ábécé alapján – a 13.-ként bevonuló román csapat nemzeti zászlaját a biatlonista Marius Petru Ungureanu, a 89.-ként érkező magyar küldöttségét a gyorskorcsolyázó Nagy Konrád vitte. A 92 nemzet közül a hagyományoknak megfelelően az első helyen ezúttal is Görögország sportolói vonultak fel, a sort pedig a házigazda Dél-Korea, valamint Észak-Korea közös bevonulása zárta. Sportolóik a Koreai-félszigetet ábrázoló, egységet kifejező zászló alatt érkeztek, a lobogót két sportoló – egy észak- és egy dél-koreai résztvevő – közösen vitte. Érdekes színfolt volt Tonga zászlóvivője, az ezúttal sífutásban induló Pita Taufatofua, aki a fagypont alatti hőmérséklet ellenére félmeztelenül menetelt. A 34 éves sportoló a 2016-os riói olimpián is zászlóvivő volt, Brazíliában tékvandóban versenyzett.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének köszöntőbeszédét követően Mun Dzse In dél-koreai államfő nyitotta meg hivatalosan a já­tékokat.

Az olimpiai zászló érkezése és az olimpiai eskü elhangzása után a stadionban az olimpiai lángot a koreai közös női jégkorongcsapat két tagja vitte fel a fáklyához, ahol Kim Ju Na, Dél-Korea első műkorcsolyázó olimpiai bajnoka lobbantotta fel a lángot.

Pjongcsangban rekordszámú, 92 ország 2925 versenyzője – köztük 28 román és 19 magyar – indul. Az országban tapasztalt doppinghelyzet miatt Oroszországból 168 versenyző vehet részt Olimpiai sportoló Oroszországból (OAR) megnevezéssel a játékokon.

Az ötkarikás eseményen 15 sportág 102 versenyszámában avatnak győztest.

A hétvégi döntők időpontjai: * ma (5 arany): 9.15 óra – sífutás, női 7,5 + 7,5 km; 12 óra – rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1500 m; 13 óra – gyorskorcsolya, női 3000 m; 13.15 óra – sílövészet, női 7,5 km sprint; 14.35 óra – síugrás, férfi normálsánc * vasárnap (7 arany): 3 óra – hódeszka, férfi lejtő; 4 óra – alpesi sí, férfi lesiklás; 8.15 óra – sífutás, férfi 15 + 15 km; 12.30 óra – síakrobatika, női mogul; 13 óra – gyorskorcsolya, férfi 5000 m; 13.15 óra – sílövészet, férfi 10 km sprint; 13.50 óra – szánkó, férfi egyes.



Megsérült a britek éremesélyese

Katie Ormerod, a britek hódeszkása súlyosan megsérült a csütörtöki edzésen, így lemarad a téli olimpiáról. A brit csapat azt közölte, hogy a 20 éves sportoló jobb sarokcsontja tört el, amelyet már megműtöttek. Ormerod a szerdai edzésen a csuklóját törte el, de úgy még vállalta volna a szereplést.

A hódeszkás a brit csapat legnagyobb éremesélyesének számított Pjongcsangban. Honfitársai közül elsőként nyert világkupa-futamot big airben, slopestyle-ban (trükkös akadályverseny) pedig bronzérmes lett az extrém sportok fesztiválján, ami a hódeszkásoknál megfelel a világbajnokságnak. Pjongcsangban mindkét versenyszámban hirdetnek olimpiai bajnokot.



Az olimpia után megpihen

A téli olimpia után pihenőt iktat be programjába Lindsey Vonn, az amerikaiak klasszis alpesi síelője. „A játékok után hazautazom, és néhány világkupaversenyt kihagyok” – mondta tegnap a helyszínen a 2010-es olimpia lesiklóbajnoka.

Lindsey Vonn hozzátette: azt tervezi, hogy március közepén a svédországi Arében sorra kerülő vk-döntőben már újra ott lesz. Vonn 81 győzelmével rekorder a nők között a világkupában. Most úgy fogalmazott: mindenképpen versenyezni akar még egy szezont, s megpróbálja megdönteni a svéd Ingemar Stenmark csúcsát, aki 86 sikert aratott a vk-sorozatban.