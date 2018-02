Amerikai díjat nyert a Székelyföldi Legendárium

A The IndieFest online filmfesztivál 2008-ban indult a kaliforniai San Diego La Jolla kerületében. A nemzetközi fesztiválra a világ minden tájáról évente több ezer alkotást neveznek be, számos kategóriában. Idén többek közt az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Indiából, Kínából, Ausztráliából, Új-Zélandról és Európából is jelentkeztek alkotók nagy- és kisjátékfilmekkel, tévéfilmekkel és sorozatokkal, új médiás tartalmakkal, dokumentum-, illetve animációs filmekkel.

A Székelyföldi Legendárium animációs kategóriában nevezte be legújabb, Barabás Árpád által rendezett A tejút és a varázspatkó című rajzfilmjét, amellyel elnyerte a kiválósági díjat. Az eredményhirdetésre február 7-én került sor. A beküldött alkotásokat a fesztivál szervezőiből és díjnyertes filmes szakemberekből álló zsűri értékelte, főként az alkotások minőségére, a technikai részletekre és a kreativitásra fókuszálva – tájékoztat a Legendárium közleménye.

A kiválósági díjjal a legmagasabb színvonalú filmkészítést jutalmazta a zsűri – a Székelyföldi Legendárium Kelet-Európából és animációs kategóriában is egyedüliként szerepel a kiválósági díjjal jutalmazottak listáján. A Legendárium rajzfilmjén kívül amerikai, szingapúri, tajvani, indiai, új-zélandi, ausztráliai, osztrák, ír, belga, német, dán és francia produkciók kaptak kiválósági díjat.

A filmfesztivál szervezői a díjazás mellett nagy hangsúlyt fektetnek az alkotók és munkájuk megismertetésére, népszerűsítésére: több mint 44 ezer filmes szakemberhez juttatják el a díjazott alkotások listáját, ezáltal lehetőséget biztosítva nemzetközi szakmai partnerségek, együttműködések kialakítására.