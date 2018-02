Először kerül árverésre Salvador Dalí két festménye

„Ezek azok a festmények, amelyek miatt megéri a munkám. Újra felfedezett alkotások. Csúcsminőségűek, amikor először látod őket, és be kell áraznod, nagyon megtiszteltetve érzed magad, hogy egy ilyen gyöngyszemet először vihetsz piacra” – hangoztatta Thomas Bompard, az aukciósház illetékese.

A két festményt a katalán festő Cuevas de Vera grófnőnek festette, aki Argentínában és Franciaországban élt, és barátságot kötött az 1920–30-as évek Párizsában élt művészekkel, kulturális személyiségekkel, köztük Luis Buñuellel, akivel viszonya is volt, valamint Dalíval, Picassóval és Jean Cocteau-val.

Dalí szerette az erős asszonyokat, így könnyen megbarátkozott a grófnővel, aki nemcsak gazdag és különc volt, hanem politikával foglalkozó feminista is. A Tota becenevű nő mágnesként vonzotta Dalít – idézte a művészettörténészt a The Guardian brit napilap.

Mindkét festmény érzelmileg túlfűtött, és tele van szimbólumokkal. Az 1931-ben készült Gradiva egy mitológiai figurát, Wilhelm Jensen 1903-ban megjelent regényének szereplőjét ábrázolja. A műben egy fiatal régész rögeszmésen vonzódik egy római kori domborművön ábrázolt nőalakhoz. Ez volt az a történet, amelyet Sigmund Freud, a pszichoanalitikus iskola megalapítója a szépség idealizálásáról és a szerelem fogalmáról szóló tanulmányában felhasznált. Gradiva volt Dalí feleségének, Galának a beceneve is.

Az 1932-ben festett Maison pour érotomane című kép egy furcsa, hallucinációs alkotás, amely egy kőből kiemelkedő csellót, lovat és autót ábrázol, az előtérben egy férfival és egy nővel, aki maga Dalí és felesége. A két festmény a művész azon korszakában készült, amikor Dalí rátalált önmagára – magyarázta Bompard.

Mindkét festményt a grófnő vásárolta meg, és családjában maradt mindmáig. A Gradivát egyetlenegyszer adták kölcsön kiállításra a svájci Lausanne-ban az 1980-as években. A másikat az 1930-as évek óta nem láthatta közönség. Mindkét festmény becsült értéke 1,2–1,8 millió font.

A februári Sotheby’s aukció sztárja Pablo Picasso egy 1937-es festménye lesz, amely szintén most debütál a műtárgypiacon. A spanyol festő szeretőjét ábrázoló, Nő sapkában és kockás ruhában című alkotás értékét 36,5 millió fontra becsülik a szakemberek.