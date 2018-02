Villámolvasási tanfolyammal indítanak (Lyukas Kő Egyesület )

A márciusi gyorsolvasási tanfolyamot a módszer elismert oktatója, a budapesti Lantos Mihály vezeti (ő volt a tavalyi gyorstanulási tanfolyam előadója is, a kurzus igen nagy érdeklődésnek örvendett a kovásznai – és nem csak – diákok körében – szerk. megj.) A jövő hónapban induló díjköteles képzésre még lehet jelentkezni.

Az idei tervek között szerepel továbbá környezet- és honismereti kirándulás, személyiségfejlesztő tábor, az október 23-ai megemlékezés megszervezése. Ugyanakkor a lehetőségek függvényében a hagyományőrzés témakörében is szerveznek programokat – vetítette előre az elnök.

A Lyukas Kő Egyesület tavaly alakult öt alapító taggal, de a szervezet munkájába mintegy tucatnyian kapcsolódtak be – számolt be Szabó Levente. Az egyesület tevékenysége sokoldalú, képzési lehetőségeket kívánnak biztosítani diákoknak, fiataloknak, felnőtteknek, a kultúra, hagyományőrzés terén szerveznek eseményeket. Céljaik között szerepel az egészséges életmódra való buzdítás is. Tervezik továbbá a történelem, elektronika, orvostudomány terén történő kutatások kezdeményezését, társadalmi problémák felmérését, lehetséges megoldások keresését – körvonalazta az egyesület elnöke.