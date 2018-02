Kultúrát adni Barótnak

Új kezdeményezésük, hogy havonta meghívnak kiállítani egy-egy helyi kézművest vagy elszármazott művészt. Első meghívottjuk, az erdőfülei Csog Jolán szövőnő és ruhakészítő munkái jelenleg is megtekinthetőek, következő vendégük az egyedi technikával dolgozó, Barótról induló, Marosvásárhelyen élő táskakészítő, Antal Hajnal, majd fafaragók, bútorfestők, fényképészek és képzőművészek következnek.

Szintén újdonság, hogy ha lesz elég érdeklődő, táncesteket szerveznek pároknak. Az ötletet az adta, hogy többen jelezték, jó néven vennék, ha nemcsak gyermekeknek és fiataloknak, hanem a kicsit idősebbeknek, a 25 év felettieknek szóló esemény is születne. Az iskolapadból alig kiesetteknek kikapcsolódási lehetőséget jelentenek a kocsmák és az esetenként tartott diszkók, ám a kicsit idősebb, egymás iránt elkötelezett, szórakozási lehetőséget kereső párok hátrányban érzik magukat. Számukra lenne megoldás havonta egy-két alkalommal a táncos est.

A művelődési ház tulajdonában van a hatvanas évek pedagógusai által készített értékes kasírozott babagyűjtemény – jó lenne gondosan felújítani és állandó kiállításként közszemlére tenni. Annak a nemzedéknek még Baróton élő tagjai minden bizonnyal könnyen meggyőzhetőek, hogy segítsenek, ám melléjük kellenének fiatalabbak is. A nem titkolt szándék az, hogy a munkára jelentkezőkből újjászervezzék a bábcsoportot. A bábozásnak hagyománya van – nemcsak a hatvanas években, de később, a kilencvenes évek elején, néhai Nagy-Kopeczky Kálmán vezetésével is szép sikereket értek el –, ha találnának néhány gyermeklelkű, kitartó munkát vállaló felnőttet, éltetni kellene azt. A tervhez szükséges szakmai segítséget a megyeszékhelyi Cimborák Bábszínház már felajánlotta.

Nagy-Kopeczky Annamária abban reménykedik, újból sikerül bérleteseket toborozniuk a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásaira, hogy buszt béreljenek és közösen járjanak színházba. Ez azért is fontos lenne, mert a baróti színpad alkalmatlansága miatt nincs olyan társulat, amely vállalná, hogy ott fellép.

A művelődési ház számára jelentős esemény lesz a március 15-ei megemlékezés: közép- és nagycsoportos néptáncosaik a Báró Wesselényi Miklós Kórussal közösen lépnek fel s adják elő verses műsorukat, Ady Endre, Wass Albert és Kányádi Sándor művei hangzanak majd el. A néptáncosokat a Syncron moderntánc-csoport tagjaiból verbuválták, nem átcsábítani akarták őket, hanem több alkalmat biztosítani számukra, hogy megmutathassák tehetségüket.

Mindezek mellett folytatják, amit az elmúlt években elkezdtek. Ahányszor csak alkalmuk nyílik, koncerteket szerveznek – legközelebb éppen holnap lép fel a legendás rocker, Rudán Joe –, tevékeny szerepet vállalnak a Barót Napok és a kézművesvásárok szervezésében, táncosaikat hatnapos táborba Sugásfürdőre viszik, csoportjaik – eleget téve a meghívásoknak – itthon és az anyaországban öregbítik hírnevüket. „Mindennap zsúfolt a programunk, egyik tennivalónk éri a másikat, de amikor látjuk, sokaknak fontos, és örömet szereznek az itt tanultak, feledjük a fáradalmakat és folytatjuk. Nagyon bízom abban, hogy a most tervbe vettek megvalósulnak, és olyanokat vonzanak be, akiket eddig nem tudtunk elérni” – nyilatkozta Nagy-Kopeczky Annamária.