Drágább az ivóvíz

Az utolsó kiigazítás óta eltelt két és fél éve személyzeti, energia- és egyéb költségnövekedéseire hivatkozva igényelte az áremelést a bukaresti árszabályozó hatóságnál a Közüzemek Rt., s az intézkedést az Aquacov egyesületben is támogatták. Kozsokár Attila igazgatóhelyettes lapunk érdeklődésére rámutatott: az árak 2013 óta városon és vidéken is egységesek. A most érvénybe lépett új díjszabást a megye négy városa mellett további kilenc önkormányzat területén – Illyefalván, Árkoson, Bodokon, Gidófalván, Uzonban, Kézdiszentléleken és Szentkatolnán, Zágonbárkányban és Szitabodzán – alkalmazzák, ahol a Közüzemek Rt. biztosítja az ivóvízellátást, illetve a szennyvízkezelést. Az ivóvíz egység­ára a korábbi 3,24 lej helyett februártól 3,56 lej, a csatornadíj pedig 2,92 lejről 3,01 lejre módosult.