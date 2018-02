Debreceni és székelyföldi képzőművészek találkozása

Következő írásunk

A líra nyelvén nem szóltak még erről a témáról, ezért is érezte kötelességének Benő Attila, hogy 1987 szeptemberétől 1989 januárjáig terjedő kötelező katonai szolgálatáról verseket írjon, rávilágítva a letűnt kor abszurditására, de annak időszerűségére is, hisz a főbb kérdések – az egyén hatalomhoz való viszonya, a szabadság keresése – ma is ugyanazok. A marosvásárhelyi születésű költő ötödik, Egy század arcai című kötetét csütörtök este Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban mutatták be, jelen volt Székely Géza képzőművész, a könyv illusztrátora is, akinek tusrajzait kiállították.