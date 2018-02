Hogy merészelik?

A többek által várt, a romániai jogállamiságot, a korrupcióellenes harcot elemző európai parlamenti vita – melyet gyakorlatilag az igaz­ságügyi törvények módosításai miatt, illetve a társadalmi ellenállás nyomán hívtak össze – során a jelenlegi hatalom kinti képviselői tökéletesen hozták a papírforma szerinti viszonyulást, még attól sem ódzkodva, hogy az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosát, Věra Jourovát is kioktassák. Beszédes továbbá, hogy az egész vita, tanácskozás egy vérbeli balkáni zsibvásárra emlékeztetett, illetve azzá vált, amint főképp a román baloldal honatyái elszabadultak. „Lehengerlő” stílusukkal a módosítások védelmezői szerintük még azt is elérték – és ezt szombaton már győzelemként értékelték egyes szócsőként működő tévéadók –, hogy Jourovát zavarba hozzák, kizökkentsék meggyőződéseiből. A vita kezdeményezőiről már nem is beszélve, akiket egyszerűen leépítettek – mondják ugyanők.

A strasbourgi kirohanásokat megtámogatta Tudorel Toader igazságügyi miniszter is, aki ugyan jelen volt, de szót nem kapott. Szerinte nem világos, miért kellett vitát szervezni erről a kérdésről, ráadásul az egész „politikai síkon zajlott”, és olyanok szóltak hozzá, akik nem is ismerik a jogszabályok tartalmát. A tárcavezető végül igen frappánsan zárta: Věra Jourová kijelentései nem a sajátjai. Hogy kié, arra nem tért ki. Toader sejtelmességét aztán az Antena3 televízió meghívottjai (egyikük EP-képviselő) egyértelműsítették szombat este, vádaskodással és összeesküvés-elméletek gyártásával. Nem úszta meg sem az uniós biztos, sem Ska Keller, az EP zöldpárti frakciójának vezetője, a vita kezdeményezője, de Monica Macovei szintén EP-képviselőre, volt igazságügyi miniszterre is rájárt a rúd. A meghívottak Toader miniszter úr szavaira akaszkodva, felvázolták a „valóságot”: szó sincs itt semmilyen aggodalomról, a vitát kezdeményezők és a többi ellenlábas gyakran találkozgatnak Soros Györggyel (ki mással), emellett többen kihasználták az ösztöndíjait, illetve a román EP-honatyák egyértelműen a #resist csoportosulás szószólói. Akiket pedig ki támogat? Eltalálták, Soros György. És máris helyben vagyunk.

A mindenkori román politikumnak nem új szokása, hogy mindig külső ellenségképet keres, bármekkora legyen a baj, azért mindenki hibás, csak a dákok és rómaiak dicső leszármazottjai nem. Ennek a mentalitásnak ráadásul van egy vadhajtása is, az indokolatlan és túlméretezett büszkeség. Az említett műsorban ebből sem volt hiány, többször elhangzott: hogyan merészeli az uniós biztos számon kérni a román kormányt, ez belügy, kérem.