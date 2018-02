A jégkorong ünnepe (Műjégpálya-avató Sepsiszentgyörgyön)

Több száz érdeklődő tapsa által kísérve lépett jégre korcsolyában az eseményen közreműködő Székely Mikó Kollégium diákkórusa, majd a Székelyföld majdnem minden sarkából érkező kis jégkorongosok vonultak be. A székely és magyar himnusz eléneklését követően az ifjú sportemberekhez előbb Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád szólt.

A városvezető a sepsiszentgyörgyiek téli sportok iránti elkötelezettségét hangoztatta, majd sajnálatát fejezte ki, hogy a kilencvenes évek magánosításának 2003-ban áldozatul esett a város jégkorongcsapata, majd azon szülőknek mondott köszönetet, akik hittek, reménykedtek, s a Királypingvinek révén „lélegeztetőgépen tartották” a sportágat. Meggyőződését fejezte ki, hogy a most felavatott létesítmény, illetve a Székelyföldi Jégkorong Akadémia segítségével idővel eljuthatunk oda, hogy A-osztályos együttesünk legyen, s tíz év múlva ifjúsági világbajnokság helyszíne legyen az Aréna és a most felavatott pálya.

Tánczos Barna szenátor, az akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnöke Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kelemen Hunor szövetségi elnöknek mondott köszönetet: egyikük kigondolta, másikuk feltétel nélküli támogatásáról biztosította és a Bethlen Gábor Alapon keresztül több millió eurót bocsátott rendelkezésre. Tánczos Barna úgy fogalmazott, a pénzre, illetve az általa megvalósított létesítményre nem ajándékként, hanem lehetőségként kell tekintenünk, és azt felelősségteljesen igazgatva kell a jövő nemzedék érdekében cselekednünk.

Percze László, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja a sport hasznosságáról, a fiatalokra gyakorolt jótékony hatásáról beszélt, majd arról biztosította a háromszékieket, hogy a magyar kormány kész továbbra is minden olyan támogatást megadni, amely megmaradásunkhoz e tájon hozzásegít, legyen szó oktatásról, kultúráról vagy éppen sportról.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arról beszélt, mennyi mindent tanult, mennyi mindent adott számára gyermekként a jégkorong: ott tanulta meg, mit is jelent csapatban gondolkodni, közösen cselekedni és egymásra figyelni, illetve azt, hogy a kis és nagy győzelmekért is meg kell harcolni, ha pedig elbukunk, fel kell tudnunk állni, s tovább kell küzdenünk. A szövetségi elnök is köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért felkarolta a jégkorong-akadémiát és megadta a lehetőséget, hogy Székelyföld minden sarkában létesüljön egy-egy ilyen központ: a meglévők mellé hamarosan elkészül a gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi és a karcfalvi is.

Szabó Lajos címzetes kanonok áldásában arra kérte a Jó Istent, hogy az új létesítmény legyen az egymásra találás pályája: olyan hely, ahol az emberek és a különböző kultúrák szeretetben és egyetértésben sportolnak.

A légtartásos sátorban mától a Bevezetés a sportba program keretében korcsolyaoktatást tartanak a nagycsoportosok, előkészítő és első osztályosok számára, és ide költöznek a jégkorongedzések is. A pálya idővel a nagyközönség számára is nyitott lesz.