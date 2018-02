Mulatság a havon

Hó ugyan kevés volt, ezért csak a kisebbik sípályán lehetett siklani (ez lehet az oka annak, hogy a szokásos hétvégi közönségnél kevesebben voltak kint), de a Nap felpártolta a rendezvényt, így a kísérő szülők is kellemes körülmények között szurkolhattak csemetéiknek. A prog­ram ugyanis elsősorban a gyermekeknek szólt: a legkisebbek hóembert építettek – nem is volt egyszerű feladat a száraz, nem tapadós hóból összerakni, de tíznél többnek sikerült –, a nagyobbacskák zumbáztak, és min­denki versenyezhetett egy rövidet sílécen vagy hódeszkán; a legfiatalabb benevező 6 éves volt, a legidősebb 40 fölötti. A támogató cégek jóvoltából jutalomcsomagokat is osztottak, lehetőség volt márkás sílécek és hódeszkák kipróbálására – ki is használták ezt számosan –, és éhen-szomjan sem maradt senki. Este fáklyás sízéssel zárult a rendezvény, amely a szervezők – a Sepsi Rekreatív és a Tribel – sze­rint mintegy kétszáz személyt mozgatott meg.