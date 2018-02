Egészségügyi központ Kommandón

A befektetést önerőből kívánják megvalósítani, a község idei költségveté­sében százezer lejt különítenek el az egészségügyi központ kialakítására. Korábban egy új épületbe költöztették volna az egészségügyi szolgáltatásokat, de mivel egy meglévő épület átalakítása kevesebb pénzbe kerül, az egykori étkezde renoválása mellett döntöttek – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Béla polgármester.

Kommandón fokozott az igény a helyi egészségügyi ellátásra. Sürgősségi esetben, fogfájás orvoslására, de még egy gyógyszer beszerzéséhez is Kovásznára kell utazniuk a helybélieknek. Az egészségügyi központ minderre helyben adhat megoldást – emelte ki a befektetés fontosságát Kocsis Béla.

Kommandó önkormányzata szoros együttműködést folytat a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal, a Vöröskereszttel. 2016-ban indították be a településen a tele-EKG szolgáltatást – ez lehetővé teszi, hogy a helyben megejtett EKG-vizsgálat eredményeit reális időben egyenesen Bukarestben értékeljék, és onnan adjanak útmutatást a további eljárást illetően. A Diakónia két alkalmazottat foglalkoztat Kommandón – munkájukkal sok rászorulón segítenek. A Vöröskereszt a gyerekekre is gondol, tavaly decemberben minden kommandói kiskorú ajándékcsomagot kapott – részletezte az egészségügyi és szociális téren működő szervezetekkel való jó együttműködésüket a köszönetet is mondó községvezető.