Nem lesz háztartási adó

„Teljesen hamis, és beszélni fogok szenátor kollégámmal, Florin Cîţu úrral, mert ő is pénzügyes. Felelősségteljesnek kell lennünk, amikor ilyen kijelentéseket teszünk. Kategorikusan mondom, nem dolgozunk ezen 2018-ban” – mondta Teodorovici, akit arról kérdeztek, hogy mi a véleménye a liberális párti Florin Cîţu szenátor kijelentéséről, miszerint a pénzügyminisztérium nem mondott le a háztartási adó bevezetéséről, és jelenleg „a technikai részletein” dolgoznak. A pénzügyminiszter hozzátette, jelenleg az egyszerűsítésen és a „rendszer igazi megreformálásán” dolgoznak, a bürokrácia csökkentésén és az elektronikus rendszer kidolgozásán. Florin Cîţu, a Nemzeti Liberális Párt szenátora pénteken azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy egyetlen háztartás sem fog megadózatlanul maradni, és az összes tyúkot, sertést, juhot, kutyát, macskát be kell majd jelenteniük az embereknek, és azért vezeti be a kormány ezt az adót, mert nincs pénz még 4 százalékos béremelésre sem.