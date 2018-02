Tisztogatás az SZDP-ben

Megszavazta a Szociáldemokrata Párt Iaşi megyei szervezetének állandó bizottsága Mihai Chirica kizárását az alakulatból. Az SZDP országos vezetőségét több ízben is bíráló iaşi-i polgármester mellett Gabriel Harabagiu alpolgármester és az alakulat városi szervezetének ügyvezető elnöke, Sorin Iacoban kizárásáról is döntött a testület.

Mindhármuk kizárására az SZDP Iaşi megyei szervezetének etikai bizottsága tett javaslatot, arra hivatkozva, hogy többször is támadást intéztek a párt vezetői ellen, és olyan közleményeket adtak ki, amelyekben támogatásukról biztosították a Grindeanu-, majd a Tudose-kabinetet. A megyei állandó bizottság pénteki ülésén jelen lévő 23 tag közül 18-an szavazták meg Chirica kizárását. A döntést a párt Iaşi megyei szervezete végrehajtó bizottságának is jóvá kell hagynia. Szerdán az SZDP iaşi-i városi szervezete is szavazott az etikai bizottság javaslatáról, és két tartózkodás mellett elutasította azt. „Nem tudnak kizárni bennünket, mert a megyei állandó bizottság határozatát el kell küldeni a városi szervezethez is, amelynek tagjai vagyunk, az pedig támogatásáról biztosított bennünket” – nyilatkozta Mihai Chirica.