Liu Shaolin Sándor ötödik lett 1500 méteren (Pjongcsang, 2018)

Ezzel folytatódott a magyarok pontszerző sorozata a téli játékokon, ugyanis ebben a sportágban 2006 óta minden játékon volt legalább egy legjobb hat közötti eredmény. A győzelmet a dél-koreai Lim Hjo Dzsun szerezte meg a holland Sjinkie Knegt és az orosz Szemjon Jelisztratov előtt.

A fináléban kilencen álltak rajthoz, köztük az 500 méteren két éve világbajnok magyar versenyző. Olyan sztárokkal kellett megküzdenie, mint a januári kontinensviadalon minden távon aranyérmes Knegt, a címvédő kanadai Charles Hamelin, a táv dél-koreai világkupa-győztese, Hvang Te Hon, a szám háromszoros orosz Európa-bajnoka, Szemjon Jelisztratov vagy éppen a tavaly vb-ezüstérmes kanadai Samuel Girard. A győztes talán kisebb meglepetésre az a Lim lett, aki szeptemberben a budapesti olimpiai kvalifikációs világkupán diadalmaskodott.

„Nagyon sokan voltunk, még nem is versenyeztem kilencfős futamban. Nem úgy mentem fel, hogy nyerek, de jól vettem észre az előzési pontokat. A végén szerencsétlen voltam, hogy összeütköztem Hamelinnel, de így is nagyon pozitív ez az ötödik hely. Ez a legrosszabb távom, az élet ma nem akarta, hogy érmes legyek” – mondta Liu Shaolin Sándor.

A XXIII. téli olimpiai játékok első döntője a női sífutók 7.5+7.5 kilométeres síatlon versenye volt, amelyen a győzelmet a svéd Charlotte Kalla szerezte meg a norvég Marit Björgen és a finn Krista Pärmäkoski előtt. A svéd versenyző pályafutása harmadik olimpiai aranyérmét gyűjtötte be, míg Björgen a tizenegyedik ötkarikás érménél tart, amivel rekorder lett a női sífutók között.

Hármas norvég sikert hozott a férfi sífutók 15+15 kilométeres versenye: a győzelmet meglepetésre Simen Hegstad Krüger harcolta ki két honfitársa előtt. A klasszikus stílus után lécet cseréltek a versenyzők a szabadstílusra, melynek elején néhányan felzárkóztak. A vezető csoportnak vala­mennyi favorit tagja volt, így a hagyományosan erős norvégok négy sífutója és a svájci címvédő, Dario Cologna is. Ez az öt versenyző vezette az élbolyt, amikor már csak két kör, azaz 7,5 kilométer volt hátra. Aztán Simen Hegstad Krüger tíz másodperces előnyt épített magának az utolsó körre, a nagyobb iram pedig nyolcfősre redukálta az üldözők csoportját. A különbség tovább nőtt, 2,5 kilométerre a céltól már több mint 20 másodperccel vezetett. Ekkor másik két norvég, Martin Johnsrud Sundby és Hans Christer Holund ritmust váltott, hogy az éllovas nyomába eredjen. A tempót senki nem bírta, de a hajrát túl későn indította a duó ahhoz, hogy utolérje a pályafutása során egyetlen világkupa-futamgyőzelemmel rendelkező Krügert, aki így meglepetésre elsőként ért a célba.

Eredmények:

* szombat: rövid pályás gyorskorcsolya, férfi 1500 méter: 1. Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 2:10.485 perc, 2. Sjinkie Knegt (Hollandia) 2:10.555, 3. Szemjon Jelisztratov (OAR – Olimpiai Sportoló Oroszországból) 2:10.687... 5. Liu Shaolin Sándor 2:11.520 * síugrás, férfi normálsánc: 1. Andreas Wellinger (Németország) 259,3 pont, 2. Johann Andre Forfang (Norvégia) 250,9, 3. Robert Johansson (Norvégia) 249,7 * sífutás, női 7.5+7.5 kilométeres síatlon: 1. Charlotte Kalla (Svédország) 40:44.9 perc, 2. Marit Björgen (Norvégia) +7.8 másodperc, 3. Krista Pärmäkoski (Finnország) +10.1 másodperc * sílövészet, női sprint: 1. Laura Dahlmeier (Németország) 21:16.2 (0 büntetőkör), 2. Marte Olsbu (Norvégia) +24.2 (1), 3. Veronika Vítková (Csehország) +25.8 (1) * gyorskorcsolya, női 300 méter: 1. Carlijn Achtereekte (Hollandia) 3:59.21 perc, 2. Ireen Wüst (Hollandia) +0.08, 3. Antoinette de Jong (Hollandia) +0.81

* vasárnap: hódeszka, férfi slopestyle: 1. Redmond Gerard (Egyesült Államok) 87,16 pont, 2. Max Parrot (Kanada) 86,00, 3. Mark McMorris (Kanada) 85,20 * férfi szkiatlon (15 km klasszikus +15 km szabad stílus): 1. Simen Hegstad Krüger (Norvégia) 1:16.20 óra, 2. Martin Johnsrud Sundby (Norvégia) +8.0, 3. Hans Christer Holund (Norvégia) +9.9 * férfi gyorskorcsolya, 500 méter: 1. Sven Kramer (Hollandia) 6:09.76 – olimpiai csúcs, 2. Ted-Jan Blömen (Kanada) +1.85, 3. Sverre Lunde Pedersen (Norvégia) +1.85 * férfi sílővészet, sprint (10 km): 1. Arnd Peiffer (Németország) 23:38.8 perc (0 büntetőkör), 2. Michal Krcmár (Csehország) +4.4 mp (0), 3. Dominik Windisch (Olaszország) +7.7 mp (1); * síakrobatika, női mogul: 1. Perrine Laffont (Franciaország) 78.65 pont, 2. Justine Dufour-Lapointe (Kanada) 78.56, 3. Julija Galiseva (Kazahsztán) 77.40; * férfi szánkó: 1. David Gleirscher (Ausztria) 3:10.702 perc, 2. Chris Mazdzer (Egyesült Államok) +0.026 mp, 3. Johannes Ludwig (Németország) +0.230 mp.