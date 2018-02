Háromszori hosszabbítás után kiesett a Nagyszebeni BC, elődöntőben a Kolozsvári U-BT (Kosárlabda, Román Kupa)

Kuti Nándor (32) 9 ponttal mutatkozott be a sepsiszentgyörgyi közönségnek. Henning János felvételei

A Román Kupa első napján nem történt meglepetés, a papírformának megfelelően a két esélyesebbnek tartott csapat jutott az elődöntőbe. A nyolcas döntő első mérkőzésén a Nagyváradi MSC végig uralt meccsen 82–67-re diadalmaskodott a Galaci Phoenix ellen. A Cristian Achim irányította nagyváradiak már az első percekben kezükbe vették az irányítást, tíz perc elteltével hétpontos előnyt építettek ki, amit a szünetig tizenháromra növeltek (43–30). A Galaci Phoenix a harmadik negyedben sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez, viszont az utolsó játékrészben összeszedettebben játszott, így négy pontra csökkentette hátrányát. A folytatásban a nagyváradiak három percig nem szereztek pontot, de a Duna-partiak ezt nem tudták kihasználni, több közeli próbálkozásuk is kimaradt. A mérkőzés végén a Nagyváradi MSC játékosai jobban koncentráltak, kihasználták az előttük adódó pontszerzési lehetőségeket, így elsőként jutottak az elődöntőbe, ahol a Temesvári Timba ellen kiütéses, 103–55 arányú győzelmet arató Steaua Eximbank lesz az ellenfelük.

A Temesvári BC vasárnap a Román Kupa meglepetését szolgáltatta, hiszen háromszori hosszabbítás után 103–101-re nyert a végső győzelemre is esélyesnek tartott Nagyszebeni BC ellen. A Béga-partiak kezdték jobban a találkozót, a Dan Fleşeriu edzette nagyszebeniek nem tudták felvenni a ritmust, így az első negyed végére 14 pontos hátrányba kerültek. A második negyedben magára talált a Nagyszebeni BC, kezdett feljavulni a támadójátéka, a védelme is jobban működött, így az első félidő végére sikerült lefaragnia hátrányából (49–39).

Szünet után kiegyensúlyozottabbá vált a játék, majd a szebeniek magukhoz ragadták a kezdeményezést, és három perccel a mérkőzés vége előtt egyenlíteni tudtak. Mivel az utolsó másodpercekben egyik csapat sem szerzett pontot, így hosszabbítás következett, ahol csak harmadik ráadásban dőlt el, hogy a 31 pontig jutó Octavian Popa-Calotă vezette Temesvári BC jut az elődöntőbe.

A hosszabbítások miatt késve kezdődött a második mérkőzés, ahol a jobb játékerőt képviselő Kolozsvári U-BT magabiztos játékkal 74–66-ra győzte le az Argeş Piteşti csapatát, és utolsóként jutott az elődöntőbe. A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor kezdőként lépett pályára a hazai közönség előtt, 24 percet töltött a pályán és 9 pontot dobott.

A mai elődöntőben a Nagyváradi MSC a Steaua Eximbank ellen harcol a döntőbe jutásért, míg a másik ágon a Temesvári BC és a címvédő Kolozsvári U-BT csap össze. Előbbire 17.15 órától, míg utóbbira 20 órától kerül sor a Sepsi Arénában. A DigiSport mindkét találkozót élőben közvetíti.

A negyeddöntő eredményei: Galaci Phoenix–Nagyváradi MSC 67–82, Temesvári Timba–Steaua Eximbank 55–103, Nagyszebeni BC–Temesvári BC 101–103, Argeş Piteşti–Kolozsvári U-BT 66–74.